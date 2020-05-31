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Formula 1 / Son dakika

Renault doğruladı: "Alonso, 2021 için bir seçenek"

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Renault doğruladı: "Alonso, 2021 için bir seçenek"
Ekleyen:
, Editör
Yardımcı Editör: Fabien Gaillard
31 May 2020 09:39

RMC'ye konuşan Renault takım patronu Cyril Abiteboul, 2021 için Fernando Alonso'nun da seçenekler arasında yer yer aldığını doğruladı.

Geçtiğimiz haftalarda Renault'nun Fernando Alonso ile görüşme gerçekleştirdiği ve İspanyol sürücünün, F1'e dönüşe sıcak baktığı ortaya çıkmıştı.

Renault veya Alonso, konu hakkında şimdiye kadar hiçbir açıklamada bulunmadı ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda çok sayıda yorum geldi.

Cyril Abiteboul, Alonso'nun seçenekler arasında yer aldığı iddialarını resmen doğruladı.

Cumartesi akşam Fernando Alonso ile ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna yanıtlayan Abiteboul, RMC'ye şöyle dedi: "Pek çok pilot olabilir. Önümüzdeki yıl müsait olabilecek mükemmel pilotlar var. Bahsettiğiniz kişi (Alonso) bir seçenek. Fakat başka pilotlar da var."

"Söyleyebileceğim tek şey, bu kararı düşünmek için vakit ayıracağımız. Çünkü bu, çok önemli bir karar. Ferrari ve McLaren'ın belli sebeplerden ötürü yaptıklarına benzer bir eylem içerisine girmek istemiyoruz. Sezonun başlamadığı bir dönemde pilotla ilgili bir karar almayı biraz garip geliyor."

"Bir bakıma, seçenekler olacağını bilerek bu hareketten uzak kalıyoruz. Şimdi Alain Prost, Jerome Stoll ve Renault yönetimi ile bunu araştırıyoruz. Bu önemli bir karar çünkü muhtemelen birkaç yıl boyunca bizimle birlikte olacak bir pilot."

"Bu pilot seçimi, yeniden yapılanmamızla ilgili bulmacanın son parçası. Özellikle de dün Renault CEO'su Clotilde Delbos'un onayından, yani stratejik plana rağmen F1'e tamamen bağlı olunduğunu açıklamasından sonra çok önemli. Bu nedenle zaman ayırmanın ve doğru seçimi yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

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Editör Kemal Şengül

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