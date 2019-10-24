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Formula 1 / Japonya GP / Son dakika

Renault, diskalifiye kararını temyize götürmüyor

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Renault, diskalifiye kararını temyize götürmüyor
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
24 Eki 2019 16:14

Renault F1 takımı, Japonya GP'den diskalifiye edilme kararını temyize götürmeyeceğini açıkladı.

Renault pilotları Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg, Racing Point'in protestosu sonucu yapılan incelemede, araçlarında sürüşe yardımcı sistem olduğu gerekçesiyle diskalifiye edilmişlerdi.

Racing Point, Renault'nun yarıştan önce belirlenen bir fren dengesi ayarı sistemine sahip olduğunu iddia etmişti. Yapılan incelemede teknik açıdan gri alanların kullanılarak yenilikçi bir sistem hazırlandığı, bu açıdan mevcut kurallara göre teknik açıdan bir sorun olmadığı, ancak yine de pilotların sürüşüne yardımcı olan otomatik bir sistem olması nedeniyle diskalifiye kararı çıktığı duyuruldu.

Dün akşamki mahkeme kararının ardından Renault'nun Meksika saati ile 10:00'a kadar temyiz başvurusunda bulunması gerekiyordu. 

Renault'dan yapılan açıklamada hakemlerin kararının "aşırı" olduğu ancak Temyiz Mahkemesi süreci ile daha fazla vakit kaybetmek istemedikleri belirtildi.

Açıklamada; "Hakemlerin kararı nedeniyle, özellikle de cezanın şiddeti nedeniyle üzgünüz. Bize göre, pilotların bu sistemden sağladıkları faydaya bakarsak, özellikle de sistemin tamamen yasal ve yenilikçi bulunması karşısında verilen ceza aşırı."

"Aynı zamanda hakemlerin de belirttiği gibi benzer kural ihlalleri karşısında verilen cezalara karşı bir istikrarsızlık söz konusu."

"Sistemimizin yasallığı konusunda daha fazla kanıt gösteremeyeceğimiz için, Temyiz Mahkemesine çıkarak aracın performansını arttırmadan pilotun iş yükünü azaltan sisteme verilen cezayla alakalı daha fazla zaman ve çaba harcamak istemiyoruz. 

"Bu yüzden hakemlerin kararını temyize götürmüyoruz." denildi.

Renault son olarak, aldıkları cezaya rağmen yenilikçi sistemler geliştirme çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Japonya GP
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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