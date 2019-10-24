Renault, diskalifiye kararını temyize götürmeyi değerlendiriyor

Suzuka yarışının ardından Racing Point, Renault'nun yarış öncesinde belirlenen fren dengesi ayarları kullandığını iddia ederek protestoda bulunmuştu.

Japonya GP'den sonra bazı araştırmalar yapıldı ve bu şikayetle ilgili mahkeme dün gerçekleşti. Yapılan incelemelerin ardından "Renault'nun kurallardaki açığı kullanarak yenilikçi çözümler ürettiğini ve teknik açıdan kurallara aykırı bir durum olmadığı" belirtildi.

Ancak böyle bir sistem, pilotun bir tur boyunca normalde olması gerektiği kadar fren dengesi ayarı yapmasını gerektirmediği, dolayısıyla pilotun sürüşüne yardımcı olduğu gerekçesiyle sportif kurallar açısından kurallara aykırı bir durum söz konusu olduğu, bu yüzden Renault pilotlarının Japonya GP sonucundan diskalifiye edildiği açıklandı.

Renault'nun Meksika saati ile 10:00'a kadar bu kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.

Renault'dan yapılan açıklamada, "FIA'nın Renault sistemini FIA Teknik Kuralları'na göre tamamen kurallara uygun bulmasına rağmen, hakemler sürücü desteğiyle alakalı Sportif kuralların ihlal edildiğini belirttiler."

"Her iki Renault aracı, Japonya GP sonucundan diskalifiye edildi ve takım 9 puan kaybetti."

"Ancak, sistemin sürücü yardımına neden olduğu konusundaki subjektif yaklaşım ve son olaylarda uygulanan cezalardaki farklılıklar nedeniyle, Renault F1 takımı FIA tarafından belirlenen zaman aralığında sıradaki adımının ne olacağına karar verecek." denildi.

Almanya GP'nin ardından Alfa Romeo sürücüleri Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, yarış startında sürücüye yardımcı olacak sistem kullandıkları gerekçesiyle 30 sn cezası almıştı.

Bu ceza sonucunda Alfa Romeo pilotları puan kaybetse de sonuçtan tamamen diskalifiye edilmemişti.

Ancak Japonya GP hakemler, Renault olayının daha ileri seviyede olması nedeniyle cezasının da fazla olduğunu belirttiler.

Takımlar şampiyonasında McLaren ile dördüncülük mücadelesi vermeye çalışan Renault, bu ceza ile beşinciliği Toro Rosso'ya karşı koruma mücadelesi vermek zorunda kalabilir.

Pilotlar şampiyonasında da Ricciardo ve Hulkenberg, McLaren sürücüsü Lando Norris ile Toro Rosso sürücüsü Daniil Kvyat'ın arkasında 12 ve 13. sıraya gerilemiş oldular.