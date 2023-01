Renault, dayanıklılık sorunlarının yardımcı parçalardan kaynaklandığını öne sürüyor

Geçen sezon hız açısından iyi bir ilerleme kaydeden ve sezonu takımlar şampiyonası dördüncüsü olarak kapatan Alpine, ciddi dayanıklılık sorunlarıyla karşılaşması sonucu önemli fırsatlar kaçırdı ve aracın performansından tam anlamıyla faydalanamadı.

Dayanıklılık sorunlarının en ciddi etkilediği isim ise Fernando Alonso idi, İspanyol pilot tam beş kez motor arızası nedeniyle yarış dışı kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Motor sorunlarının yol açtığı baş ağrısına rağmen Renault motor şefi Bruno Famin güç ünitesinin temel tasarımında temelde bir sorun olmadığında ısrar ediyor. Famin'e göre sorunun büyük kısmı su pompası gibi yardımcı parçalara ait.

Geçen yılın başında F1 projesi için görevlendirilen Famin, "Motorun kendisinde gerçekten büyük bir sorunumuz yok."

"Singapur'da sorunlar yaşadık, bu bir gerçek. Aslında çok garipti çünkü sekiz tur farkla iki farklı sorun yaşamak oldukça inanılmazdı."

"Yaşadığımız diğer tüm sorunlar daha çok yardımcı parçalarla ilgiliydi; su pompası veya yakıt pompası gibi parçalardan söz ediyorum. Bu parçalardaki sorunları gelecek sezona kadar çözebileceğimiz konusunda oldukça iyimseriz." dedi.

Alpine mechanics push the retired car of Fernando Alonso, Alpine A522, into the garage

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images