Renault, dayanıklılık sorunlarının yardımcı parçalardan kaynaklandığını öne sürüyor
Alpine'in dayanıklılık sorunlarıyla geçen sezonunun ardından Renault, güç ünitesinde temel bir sorun olmadığını, asıl sıkıntının su pompası gibi yardımcı parçalardan kaynaklandığını öne sürdü.
Geçen sezon hız açısından iyi bir ilerleme kaydeden ve sezonu takımlar şampiyonası dördüncüsü olarak kapatan Alpine, ciddi dayanıklılık sorunlarıyla karşılaşması sonucu önemli fırsatlar kaçırdı ve aracın performansından tam anlamıyla faydalanamadı.
Dayanıklılık sorunlarının en ciddi etkilediği isim ise Fernando Alonso idi, İspanyol pilot tam beş kez motor arızası nedeniyle yarış dışı kalarak hayal kırıklığı yaşadı.
Motor sorunlarının yol açtığı baş ağrısına rağmen Renault motor şefi Bruno Famin güç ünitesinin temel tasarımında temelde bir sorun olmadığında ısrar ediyor. Famin'e göre sorunun büyük kısmı su pompası gibi yardımcı parçalara ait.
Geçen yılın başında F1 projesi için görevlendirilen Famin, "Motorun kendisinde gerçekten büyük bir sorunumuz yok."
"Singapur'da sorunlar yaşadık, bu bir gerçek. Aslında çok garipti çünkü sekiz tur farkla iki farklı sorun yaşamak oldukça inanılmazdı."
"Yaşadığımız diğer tüm sorunlar daha çok yardımcı parçalarla ilgiliydi; su pompası veya yakıt pompası gibi parçalardan söz ediyorum. Bu parçalardaki sorunları gelecek sezona kadar çözebileceğimiz konusunda oldukça iyimseriz." dedi.
Alpine mechanics push the retired car of Fernando Alonso, Alpine A522, into the garage
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Motor performansı konusunda endişeye gerek olmadığını söyleyen Famin, yardımcı parçalarda konsept değişikliğine gitmenin sorunların çözülmesi açısından yeterli olacağına inanıyor.
Famin "Bence hiçbir konuda geriye gitmeyececğiz. Çalışmaya devam edeceğiz, özellikle yardımcı parçalardaki ayrıntılar üzerinde derinlemesine çalışıyoruz."
"Su pompası tüm sezon boyunca bizim için bir baş ağrısı oldu. Geçen sezon elimizden geldiğince iyileştirdik ama yeterli olmadığı açıktı; aslında değiştirmemiz gereken şey su pompası konseptinin bizzat kendisiydi."
"Gelecek sezon bu alanda konsept değişikliğine gideceğiz, bu sayede sorunun çözüleceğini umuyoruz."
"Bunun yanı sıra kontrol süreçlerini de geliştirmeye çalışıyoruz, bu alanda geçen sezona göre daha iyi bir şekilde çalışmak istiyoruz."
"Geçen sezon kontrol süreçlerinin arka planda kalmasının sebebi performans elde etmeye çalışmamızdı. Hedefimiz bu performans seviyesini korumak ve aracın daha dayanıklı olmasını sağlamak." dedi.
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