Renault CEO'sunun Alonso'ya güveni tam

Fernando Alonso, gelecek yıl Renault Formula 1 takımıyla spora geri dönecek ve İspanyol sürücünün performansı büyük merak konusu.

Taraftarlar, iki yıllık aradan sonra Alonso'nun neler yapabileceğini merak ediyor.

Dün itibariyle ise Renault'nun gelecek yıldan itibaren Alpine adı altında yarışacağı açıklanmıştı.

Bu karar doğrudan, Renault'nun yeni CEO'su Luca de Meo tarafından alındı.

De Meo, Alonso'nun takıma gelişine büyük destek verdi.

"Yeni fikirlere ve iyi sonuçlara ihtiyacımız var. Bu yüzden tüm dünyanın bildiği bir sürücü olan Fernando Alonso'yu takıma getirdik. O başlı başına bir marka. Fernando ile konuştum ve o da çok motive."

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Barry Cantrell / Motorsport Images Luca De Meo, Seat CEO Fotoğraf: XPB Images

"İspanya'dan geliyorum, bu yüzden bu adamın o ülkede sahip olduğu çekicilik düzeyini gayet iyi biliyorum."

"Ama Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde marka olmuş durumda ve aynı zamanda bir yarışçı, güçlü bir sürücü."

"Bence evine dönmek için çok ama çok motive olmuş durumda. Biraz bana benziyor, Renault'da başladım ve sonra geri döndüm. İkimiz de katkıda bulunma şansına sahip olmaktan çok memnunuz ve onun değerli bir varlık olduğunu düşünüyorum."