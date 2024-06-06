Renault CEO'su “sağdan soldan gelen tekliflere” rağmen Alpine F1 takımını satmayacak

Enstone merkezli takım 2024 sezonuna zor bir başlangıç yaptı; A524 gridin en yavaş araçlarından birisi ve şimdiye kadar sadece iki puan alabildiler.

Yaşanan zorluklar, ana şirket Renault'nun takımı elden çıkarmaya çalışabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Potansiyel alıcılardan biri, F1'e girmek isteyen Andretti olduğu söylenirken, Çinli Geely şirketinin de takıma ilgi duyduğu belirtiliyordu.

Ancak Renault Grubu CEO'su Luca de Meo, Alpine'in mevcut zorluklarına rağmen takımı hiçbir şekilde satmayacağın açıkladı.

Autocar dergisine verdiği özel bir röportajda de Meo şunları söyledi: "Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum; Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz."

"Bu benim tarzım değil. Bu projenin bir parçasını bile satmayacağız. Paraya ihtiyacımız yok. Sağdan soldan teklif verenler oldu; sonra da basında bunlar konuşuldu."

"Fakat bununla ilgilenmiyoruz. Bu aptalca olur ve bunu yapmayacağım."



De Meo, Alpine'in F1'deki mevcut performans seviyesinin yeterince iyi olmadığı gerçeğinden kaçınmıyor.

“Hibrit döneme girerken motorumuz yeterince hızlı değildi. Öncesinde Red Bull ile dünya şampiyonu olmuştuk ama hibrit dönemde işler ters gitti."

"2021'de geliştirdiğimiz motor bile her tur 0,2 saniye ila 0,5 saniye dezavantaja sahipti. Bu yıl da şasi tarafında batırdık."

"Her şeyi birleştirirseniz, olmamız gereken yerden 1,5 saniye kadar uzaktayız."

Ancak takımın ilerlemek için elinden gelen her şeyi yapacağını gizlemiyor.

“Birincisi, birinci sınıf insanlardan oluşan kaliteli bir ekibe sahip olmak istiyoruz. İkincisi yarış tutkusuna ve kazanma takıntısına sahip olmalıyız."

"Üçüncüsü ise ekip genelinde işbirliği ve güvene ihtiyaç var; işleri kolaylaştıran bir işbirliği ruhu gerekiyor."

"Alpine F1'deki en başarılı takımlardan biri olmalı çünkü Renault Grubu'nun desteğine sahip."

"Şu anda üst düzey bir takım olmayı hak ettiğimizi düşünmüyorum ama F1'de turist olarak yer almak da istemiyoruz, bu yüzden çok çalışmamız gerekiyor."

"Elbette hatalar yaptık ve böyle şeyler olabiliyor. Ancak F1'i Alpine'in merkezine koymakta ve aracı kendine özgü bir otomotiv kültürünü temsil edecek şekilde maviye boyamakta haklıydık."

"Bu marka için doğru olan bu çünkü her zaman rekabetin merkezinde oldular. Ancak çok daha iyisini yapabiliriz ve ben de bu fırsatı kaçırmak istemiyorum."