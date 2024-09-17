Renault CEO'su, protestolar sonrası Viry personeliyle görüşecek
Renault CEO'su Luca de Meo, F1 motor programını sonlandırmayı düşündükleri şu günlerde Viry'de çalışan personelle görüşmeyi kabul etti.
Renault, yakında Viry'deki motor fabrikasını F1'den ayırmayı ve 2026 motor düzenlemeleri için başka bir takımdan motor almayı düşünüyor.
Temmuz ayında Renault'nun Viry-Chatillon ve Enstone fabrikalarında görev alan çalışanlara, motor bölümünün mevcut F1 faaliyetlerinden ayrılacağı söylenmiş, bu karar da Viry'deki motor personeli tarafından öfkeyle karşılanmıştı.
Çalışanlar F1 projesinin kapanışının Fransa'nın teknoloji sektörü için bir felaket olacağını düşünüyor.
Çalışanlar, seslerinin üst yönetim tarafından duyulmadığını düşünerek, sosyal ve ekonomik konseyler aracılığıyla de Meo ile bir toplantı talep ettiler ve de Meo da bu hafta içinde personel temsilcileriyle görüşmeyi kabul etti.
Salı günü yapılan açıklamada, “Alpine Racing'in sosyal ve ekonomik konseyi (CSE), 20 Eylül 2024 Cuma günü Renault Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Luca de Meo ile, Fransa'da eşsiz bir teknolojiye sahip olan Viry-Chatillon tesisinde F1 motoru gelişimine son verilmesine ilişkin anlaşmazlığı dikkatine sunmak üzere bir toplantı ayarladı."
“Personel temsilcileri Sayın de Meo'ya bu talebe olumlu yanıt verdiği için teşekkür ediyor."
Renault yönetimi, motor departmanıyla ilgili nihai kararını 30 Eylül'e kadar vermeyi planlıyor.
Luca de Meo, CEO, Renault Group
Photo by: Michael Potts / Motorsport Images
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