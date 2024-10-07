Renault CEO'su de Meo, motor kararının ardından: "Alpine son yıllarda görünmez hale geldi, takım kendini utandırıyordu"

Alpine F1, geçtiğimiz yıl içinde takım yeniden üst sıralara tırmanmaya çalışırken büyük personel değişikliklerine sahne oldu. Ancak Alpine'in F1 2024 Takımlar Şampiyonasında 9. sırada yer alması ve sezonda yalnızca altı yarışın kalması nedeniyle ilerleme zaman alacak gibi görünüyor.

Yeni şasi ve güç ünitelerinin geleceği 2026 için büyük bir revizyondan önce düzenlemeler 2025 sezonu için sabit kalmaya devam edecek.

Ancak Renault'nun üzerinde çalıştığı F1 2026 güç ünitesi, Viry motor üssünün şiddetli direnişine rağmen Renault'nun fişi çekmeyi tercih etmesi nedeniyle gridde yer almayacak.

Viry-Chatillon artık Renault Grubu için son teknoloji bir mühendislik merkezine dönüştürülecek. De Meo bu kararın kendisini “üzdüğünü” ancak gerekli olduğunu savunuyor.

De Meo L'Équipe'e verdiği demeçte, “Bu benim için de çok duygusal bir konu.”

“Beni çok üzüyor ama bu aylarca süren bir gözlemin sonucu.”

“Ancak işimde bir taraftar gibi düşünemem. Ben bir yöneticiyim. Borsaya kote bir şirketin başındayım. Ne yazık ki bu, kazanmak için Formula 1 projesini yeniden düşünmem gerektiği anlamına geliyor.”

“O halde kısa vadede neleri değiştirebileceğinize bakmaya başlamalısınız.”

“Takım son yıllarda görünmez hale geldi. İki yıl daha böyle giderse tüm proje kontrolden çıkacaktı. Üç sezondur düşüş içindeydik. Bu konuda gerçekten bir şeyler yapılması gerekiyordu. Neyse ki çoğu taraftar motor için değil yarış takımı için geliyor.”

Luca de Meo, CEO, Renault Group Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

“Alpine bir çöküş içinde. Hissedarlarım da bunu görüyor, takım para kazanmıyor. 16. ve 17. olarak sadece kendimizi utandırıyoruz. Meşhur 'pazarlama her şeyi geri ödeyecek' sloganı da doğru değil.” dedi.

Viry çalışan temsilcileri konseyi olan Comite Social et Economique (CSE), F1 2026 motorunun iptal edilmesi duyurusuna dair memnuniyetsizliğini açıkça belirtti.

CSE tarafından PlanetF1.com'a yapılan açıklamada, “Çalışanların sesini ve paydaşların çoğunluğunu temsil eden tüm personel temsilcileri, 2026 yılında F1 motorlarının kullanımının durdurulması kararını esefle ve üzüntüyle karşılamaktadır.”

“Bu seçim, gelecekteki satışlar ve markanın prestiji üzerindeki etkisini değerlendirmek için ciddi bir çalışma yapılmamış olmasına rağmen, F1 ile ilişkili finansal riski azaltmak isteyen Renault Grubu tarafından onaylanmıştır."

“Grup, F1 işinin sürdürülmesi, geliştirme ve işletme maliyetlerinin azaltılması, tüm becerilerin elde tutulması ve halihazırda büyük ölçüde geliştirilmiş ve 2026 sezonuna kadar gelecek vaat eden bir RE26 motorunu üretme olasılığı gibi çeşitli hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak olmasına rağmen ortaklık çözümlerini eledi.”

“Yönetimin Viry'ye getirmek istediği yeni projelerin içeriği, kaynakları ve sürdürülebilirliği hâlâ büyük ölçüde belirsiz.”

“F1 izleme biriminin bildirilen büyüklüğü personel ve bütçe olarak hâlâ çok küçük görünüyor ve Alpine'in bir motor üreticisi olarak potansiyel geri dönüşünün yerindeliğini sorguluyor.”

“Viry tesisinin geçmişi sık sık aksi yönde kararlar alındığını göstermekte ve düzenlemeler ve hissedarın mali durumu bunu daha cazip hale getirdiğinde F1'e dönüş için kapıyı açık bırakmak amacıyla gelecek için yüksek nitelikli becerileri korumanın önemini ortaya koymaktadır.” dendi.

CSE'nin bir sonraki adımının Fransız hükümetinden siyasi destek almaya çalışmak olacağını anlaşılıyor.