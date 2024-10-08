Renault CEO'su De Meo: "Aptal değilim, Alpine'i satmayacağım"

Haftalar süren istişarelerin ardından Renault ekim ayı başında Formula 1 motor projesinden vazgeçme kararı aldı ve 2025 sezonunun sonunda kapıları kapatacağını duyurdu.

Bu karar, Renault'nun Alpine Formula 1 takımını satıp satmayacağına ilişkin soruları bir kez daha gündeme getirdi.

Bu söylenti, yılın başlarında Renault'nun takımın eski patronu Briatore'yi tekrar bünyesine katması ve onu takımın yönetici danışmanı olarak atamasıyla da gündeme gelmişti.

Ancak De Meo, takımın satılacağına dair haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.

De Meo, L'Equipe'e verdiği demeçte, "Bu söylentiler tamamen yanlış. Briatore'yi Alpine'i satmak için getirmedik."

"Formula 1'de olmanın bizim için avantajlarını görüyorum. Flavio projenin yeniden canlandırılmasının merkezinde yer alıyor. Takımı yeniden organize ediyoruz ve Enstone'a odaklanıyoruz."

Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Sürekli F1'e girmek isteyen bazı kişilerden telefonlar alıyorum. Ama takımı satmayacağım, aptal değilim."

"F1'de olmak Alpine markası için çok önemli. Motor yarışı hayranları arasında markaya güvenilirlik kazandırıyor. Paraya ihtiyacımız yok." şeklinde konuştu.

Renault'nun kendi bünyesindeki F1 motor departmanını ortadan kaldırma planı Viry-Chatillon fabrikasındaki bazı işçiler tarafından protestolara ve çalışanlarla üst düzey yöneticiler arasında toplantılara yol açtı.

De Meo, "Viry-Chatillon'daki insanların bağlılığına ve azmine hayranım."

"Ancak Formula 1'de görünmez hale geldik. İki yıl daha böyle giderse proje tamamen çökecek. Bu düşüşten kurtulmamız gerekiyor."

"Bu kadar çok insanın hayal kırıklığına uğradığını görmek beni çok üzüyor ama bu benim işimin bir parçası. F1 projesini yeniden düşünmek ve onu bir kazanan haline getirmek için çözüm bulmak zorundaydım." dedi.