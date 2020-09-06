Renault CEO'su: "Alpine adının gelişi, nostalji ile ilgili değil"

Renault F1 takımının adı gelecek yıldan itibaren Alpine olarak değiştirilecek ve De Meo'ya göre yeni stratejiyle birlike, 1950'lerde kurulan Fransız spor otomobil üreticisi için büyük bir gelecek inşa edilecek.

Alpine daha önce Le Mans zaferi de dahil olmak üzere pek çok başarı elde ettiği 1970'li yılların en ünlü spor otomobil markalarından biriydi.

De Meo, bunun kararlarında bir etken olmadığını sürdü. Bunun yerine Alpine markası için tamamen farklı bir yön oluşturmak istediklerini söyledi.

Motorsport.com da dahil olmak üzere seçili basın mensuplarına konuşan De Meo, "Şirkete katıldığımda, Alpine'i çok nostaljik bir marka olarak gördüm. Nostalji iyidir, ancak geleceğe bakmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Bu yüzden farklı bir şekilde düşünmeli ve geleceği inşa etmek için Alpine'i kullanmalıyız. Yani 60 yıl öncesine veya 50 yıl öncesine bakmıyoruz.

"Eğer bir uygunluk, eğer bir iş fırsatı varsa - ki şu anda da bunu yapmaya çalışıyoruz - o zaman açıyı biraz daha Alpine'ın hikayesine çevirmeye çalışabiliriz." dedi.

Lucas de Meo, CEO of Renault Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Bernard Darniche, Alpine-Renault A110 Fotoğraf: Motorsport Images

De Meo, Renault F1 ekibinin yeniden markalaşmasının sadece bir isim değişikliği olmadığın da altını çiziyor.

"F1'de sonuçları daha erken görmek istiyoruz, aynı şeyi Alpine şirketinde de görebileceğiz."

"Bence Alpine ruhu buna bir destek verecek. Ayrıca Renault görkemli bir marka olsa bile, Alpine'in Formula 1 dünyasına uyumunun daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Daha iyi bile olabilir."

"Formula 1'in, Pazar günü yarışmakla Pazartesi günü satış yapmak arasındaki bağlantıyla, insanların hayalini kurduğu markalara sahip bir takımlar şampiyonası olması gerektiğine inanıyorum."

"Böylece müşteriler, sokakta dokunabileceği Ferrari, Mercedes gibi markalara ve Williams gibi bazı muhteşem isimlere bakabilecek ve bir bağlantıya sahip olabilecek. Ve önümüzdeki yıl Aston Martin'in gelişi de spor için iyi."

Alpine şu anda tek bir yol otomobili modeli üretmesine rağmen De Meo, şirketin ürün yelpazesini geliştirmek için F1 projesini merkez olarak kullanmak istiyor.

Ayrıca kararın, motor sporları projelerini de olumlu etkileyeceğini de düşünüyor.

"Motor sporları aktivitelerine pozitif bir enerji sağlayacağını düşünüyorum. Şirketlerde bazen inişler ve çıkışlar olur ve bazen benim kadar tutkulu olmayan insanlar, [F1]'in neredeyse bir maliyet unsuru olduğunu düşünebilirler."

"Bunu şirket için yeni bir iş modeline dönüştürmek istiyorum."