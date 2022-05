Renault CEO'su: "Alonso'yu seviyoruz ancak herkes için iyi bir çözüm bulmalıyız"

Fernando Alonso, 2021 yılı öncesinde Alpine ile 1+1 yıllık anlaşma imzalamış ve spora geri dönüş yapmıştı.

İspanyol pilotun anlaşması bu yıl sonunda bitiyor ve birkaç hafta öncesine kadar takımda kalacağı neredeyse kesindi. Ancak son haftalarda rüzgar tersine dönmeye başladı ve Alpine'in Oscar Piastri'yi takıma getireceği konuşuluyor.

Bu durumda Alonso ya emekli olacak ya da Aston Martin veya İspanyol basınının yazdığı gibi bir ihtimal McLaren'a geçecek gibi görünüyor.

DAZN'a konuşan Luca de Meo, şöyle dedi: "Fernando'yu gerçekten çok seviyoruz."

"Fakat herkes için iyi bir çözüm bulmamız gerekiyor çünkü elimizde çok iyi olan Esteban ve Oscar var. Pilotlarımızı korumak ve herkes için ideal bir çözüm bulmak istiyoruz. Fernando'nun yaptığı ve yapmaya devam ettiği işin inanılmaz olduğuna inanıyorum."

Fernando Alonso, Alpine A522 and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, on the drivers parade

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images