Renault CEO'su: "Alonso'yu seviyoruz ancak herkes için iyi bir çözüm bulmalıyız"

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Fernando Alonso, 2021 yılı öncesinde Alpine ile 1+1 yıllık anlaşma imzalamış ve spora geri dönüş yapmıştı.

İspanyol pilotun anlaşması bu yıl sonunda bitiyor ve birkaç hafta öncesine kadar takımda kalacağı neredeyse kesindi. Ancak son haftalarda rüzgar tersine dönmeye başladı ve Alpine'in Oscar Piastri'yi takıma getireceği konuşuluyor.

Bu durumda Alonso ya emekli olacak ya da Aston Martin veya İspanyol basınının yazdığı gibi bir ihtimal McLaren'a geçecek gibi görünüyor.

DAZN'a konuşan Luca de Meo, şöyle dedi: "Fernando'yu gerçekten çok seviyoruz."

"Fakat herkes için iyi bir çözüm bulmamız gerekiyor çünkü elimizde çok iyi olan Esteban ve Oscar var. Pilotlarımızı korumak ve herkes için ideal bir çözüm bulmak istiyoruz. Fernando'nun yaptığı ve yapmaya devam ettiği işin inanılmaz olduğuna inanıyorum."

Fernando Alonso, Alpine A522 and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, on the drivers parade Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Fernando planımız için çok önemli çünkü çok tecrübesi var. Takımı büyütme sürecinde adeta bir baba rolü üstleniyor. Ayrıca şampiyonluk savaşı verdi ve şampiyon olmayı başardı. Kazanmak için ne yapmamız gerektiğini biliyor."

"Sadece tecrübeli değil aynı zamanda çok talepkar, ki bu da takımın büyümesine yardımcı oluyor."

"Şu anda Fernando'nun deneyimini Ocon'un getirdiği gençlikle birleştirmiş durumdayız. Fakat arkadan Piastri de geliyor. Üçü için pozisyon belirlemek gerçekten zor. Bulacağımız çözüm üçüne birden %100 hoş gelmeyecek. Fakat her birine fırsat vermemiz gerektiğini düşünüyoruz."

"Üç pilotumuzu da yani insanların süper yetenek olarak gördüğü Piastri'yi de tutmalıyız. Fernando'ya baktığınızda 41 yaşında ve Piastri 21 yaşında. Bir noktada değişim vakti gelecek. Fakat Fernando bir efsanedir ve ona herhangi bir Alpine çalışanı gibi davranamayız. Onunla ayrılmak istediğimizde, o da bunu istemeli."

De Meo, ne zaman şampiyon olabilecekleriyle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: "Kimse ne zaman şampiyon olacağını bilemez. Bekleyip görmek gerekiyor. Bizim iyi olduğumuz hafta sonları var fakat diğerlerinin de var. Rekabetçi bir takım oluşturmak adına üç yıl normal bir süreçtir. Red Bull veya Mercedes'te de bu durum bu kadar vakit aldı."