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Formula 1 / Son dakika

"Renault, büyük bir sponsorluk anlaşması imzalayacak"

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"Renault, büyük bir sponsorluk anlaşması imzalayacak"
Ekleyen:
, Editör
31 Oca 2020 06:10

Son çıkan söylentilere göre Renault, büyük bir şirketle isim sponsorluğu anlaşması imzalayacak.

Geçen yıla öndekilerle aradaki farkı kapatma hedefiyle başlayan Renault, sezonu McLaren'ın da gerisinde tamamladı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Ancak Fransız ekip hem 2020 hem de 2021 aracı üzerinde ciddi şekilde çalışıyor ve bu yıl yeniden orta grubun önüne dönmek istiyor.

Bununla birlikte yeni aracını 12 Şubat'ta tanıtacak olan Renault ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

GPToday.net'in özel haberine göre Renault, yeni aracını dün öğleden sonra ilk kez çalıştırdı.

Son birkaç günde McLaren, Mercedes ile Ferrari yeni araçlarını çalıştırdı ve sonrasında o anları Twitter hesapları üzerinden yayınladı. Ancak Renault yeni aracını çalıştırdı fakat sosyal medyadan hiçbir paylaşım yapmamayı tercih etti.

Renault takımından bir kaynak, GPToday.net'e yeni R.S.20 ile ilgili büyük bir gizlilik olduğunu iddia etti.

Hatta yeni araç bazı takım üyelerinden dahi gizleniyor. Araçta henüz hiçbir sponsor çıkartması bulunmuyor ve R.S.18 aracı, Orta Doğu'daki bir gösteri için hazırlanıyor.

Bunun yeni ve büyük bir sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olduğuna yönelik söylentiler var. Haberde Renault'nun yeni ve büyük bir sponsorluk anlaşması imzalayacağı, bundan ötürü de hiçbir şeyi şansa bırakmak istemediğine yer verildi.

Bu büyük sponsorun Orta Doğu veya Çin'den gelmesi bekleniyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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