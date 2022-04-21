Renault başkanı De Meo: "Kazanmak için gerekli şartları yaratıyoruz"

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54 yaşındaki Luca de Meo, beş yıl boyunca Skoda'nın başkanlığını yapmıştı ve 2020'nin Temmuz ayında Renault'nun CEO'su oldu.

Renault, 1977 Britanya GP'den bu yana F1'in motor tedarikçisi olarak sporda yer alıyor ve De Meo markanın başına geçtiğinde, Fransız üreticinin spordan çekileceği dedikoduları vardı. Ancak De Meo, şirketin spordan çekilmesine izin vermedi.

Le Journal dell'Automobile'a konuşanDe Meo, "Şirketin başına geçtiğim zaman bana, Renault'nun F1'den ayrılacağı söylendi."

"Bu, spordaki 40 yıllık güzel bir tarihin sonu anlamına geliyordu. Bunun gerçekleşmesine şiddetle karşı çıktım çünkü Renault'nun Formula 1'deki macerasına son veren kişi olamazdım."

"Red Bull, Ferrari ve Mercedes ile birlikte, Formula 1 için her şeyi bir paket olarak eksiksiz şekilde üreten dört takımdan biri biziz."

"Pek çok kişi bu kategoriyi, yüksek maliyetleri nedeniyle büyük bir para israfı olarak görüyor ancak yarış etkinliği, markanın dünya çapındaki bilinirliği için çok önemli."

"Bu yıl geçen seneye göre ilerleme kaydettik ve Otmar Szafnauer'in gelişiyle takım yönetimi daha da kuvvetlendi."

"Uzun vadeli bir programımız var. Geçen ekim ayında Laurent Rossi 100 yarışta kazanma planımızdan bahsetmişti ancak Formula 1'de hiçbir şeyden emin olamazsınız çünkü şans da önemli bir faktör."

"Kazanmak için gerekli koşulları yaratacağız. Fakat PSG Futbol Kulübü gibi olmayacağımızın garantisi yok. Onlar Fransa'da kazanıyorlar ama Şampiyonlar Ligi'nde her seferinde eleniyorlar." dedi.

Lucas de Meo, CEO of Renault Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images