Renault, Avusturya GP için üç tane güncelleme planlıyor

Renault, 2020 boyunca R.S.20 aracının gelişiminde agresif bir planlamaya gitmişti, ancak COVID-19 pandemisi sebebiyle sezonun başlangıcı ertelendi.

Buna rağmen takım, Vietnam, Hollanda ve İspanya GP'lerinde getireceği güncellemeler üzerinde çalışmaya devam etti ve bu güncellemelerin tamamı, gelecek hafta yapılacak olan Avusturya Grand Prix'sinde araca dahil edilecek.

Cuma günü, aralarında Autosport/Motorsport.com'un da bulunduğu seçili medya kuruluşlarına yaptığı basın açıklamasında konuşan Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul şunları söyledi: "Güncellemeler yolda."

"Vietnam, Hollanda ve Barcelona'ya getirmeyi planladığımız güncelleme paketlerinin, Avusturya'ya yetiştirilmesinde yapılan dahili üretim çok büyük bir zorluk oluşturdu, ancak bunu başardık."

"Tabii ki de bu yarışlar yapılmadı, ancak bu zamana kadar gelmemiz gereken performans, Spielberg'de pistte olacak."

Her ne kadar Abiteboul, takımının orta sıralarda hangi konumda olacağı konusunda çekimser kalsa da, takımın sadece güncellemeleri hazırlaması değil, aynı zamanda ilk üç yarış için bu güncellemelerin yedek parçalarını hazırlamasını takdir etti.

"Beklentileri boşa çıkartmak istemem çünkü biliyoruz ki geçtiğimiz sene aracımız çok ama çok kötüydü. Umuyoruz ki bu sene biraz daha iyi bir araca sahip olacağız."

"Aracımızın kış testlerinde gösterdiği rekabetçi durumu konusunda hâlâ bir fikre sahip değiliz. Şu anda, çok fazla bir şey söylemek istemiyorum."

"Tabii ki de tüm bu parçaları bir araya, özellikle ekstra parçalarla beraber, getirmek bize büyük bir gurur yaşattı. Çünkü biliyoruz ki Spielberg araçlar için çok sert bir pist, her ne kadar bazı kerbler kaldırılmış olsa da."

"Aynı zamanda parçaların sayısını da düzenlemek zorundaydık, bazı parçaların aracın performansında büyük bir etki yaratacağını umuyorum."

Renault sürücüsü Daniel Ricciardo geçen hafta yaptığı açıklamada, kış testlerinde net bir favori bulunmaması sebebiyle orta sıra takımlarının 0.1 saniye farklarla ayrılabilme ihtimalinin bulunduğunu söylemişti.

Avustralyalı pilot, planlanan güncellemelerle bile orta sıradaki savaşın yakın olacağını, ancak Renault'nun lider takımlarla beraber olan farkı kapatabileceğine inandığını söyledi.

"Testler sonrasında belirli çıkarımlar yapabiliyorsunuz ve nerede olduğunuzu anlamaya çalışıyorsunuz, ve bu çıkarımlar sonucunda orta sıranın birbirine çok yakın olacağını gördük."

"Sanırım Melbourne'de de durum bu şekildeydi. Sizin de duyduğunuz gibi, gelecek hafta Avusturya'da tamamen farklı bir araca sahibiz. Melbourne'de yarışacağımız araçtan tamamıyla farklı bir araçla piste çıkacağız."

"Farkın az olmasını bekliyorum. Bu sene tüm gridin birbirine daha yakın olmasını bekliyorum. Bence liderler ile olan fark azalacak ve orta sıraların farkı 0.1 saniye kadar az bile olabilir, gerçekten çok yakın bir savaş olacak."

"Ancak şu an sadece konuşuyoruz. Bir haftadan fazla bir süremiz var ve herkes birkaç farklı cevaba sahip olacak, buna biz de dahiliz."