Renault, lansmana neden araçsız katıldığını açıkladı

Fransız araç üreticisi sezonda kullanacağı aracı Çarşamba günü Paris'te yöneticileri ve sürücüleri ile tanıttı, tanıtımda ise RS20'nin ön gösterimi yapıldı.

Gerçek aracın tanıtılmaması üzerine, çıkan dedikodularda takımın yeni aracını bir araya getirmede geç kaldığı söylendi, Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul ise takımının takvimlerine uygun ilerlediğini söyledi - ve 12 ay öncesine göre daha iyi bir durumda olduğunu belirtti.

Abiteboul "Eğer bir durum varsa o da takvime geçen seneye oranla daha fazla uyduğumuz. Geçen sene sizi Enstone'a çağırdığımızı hatırlarsınız ve ben size ne kadar geciktiğimizi söylemiştim. Bu gerçek bir durumdu.

"Ve büyük ihtimalle başlangıçta dayanıklılığı etkileyen bir şeydi çünkü geciktiğinizde buna tepki veriyorsunuz ve çoktan kaçan trenleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden bu sene planımızın da önündeyiz." dedi.

2020'de neden araç tanıtımı olmadığı konusunda ise Abiteboul, kendisinin medyanın muhtemel çizimlere ve yapay parçalara gerçekmiş gibi yorum yapmasından sıkıldığını söyledi ve ekledi:

"Geçen seneden sonra sizin ne yazdıklarınıza baktım ve insanların bizim fotoğraflarımıza yazdıklarınız hakkında yorum yaptığını gördüm ve insanlara çok sinirlendim, araçlara gerçekmiş gibi davranmalarına.

"Ancak gerçekte hiç kimse gerçek bir araç tanıtma durumuna sahip değil. Eğer takımınız takvimlerine göre hareket ediyorsa birkaç saat veya gün ortada duran bir aracınız yoktur. Aracınız yapılır ve direkt Barcelona'ya gider. Bu optimize edilmiş bir programdır.

"Bu durum göze alındığında tek seçeceğimiz sahte bir araç ortaya koymaktı, bu yılın aracına benzer bir şov aracı. Ancak bu para israfı ve sonuç beklenenin altında olacaktı.

"Buna ek olarak insanlar tanıttığımız sahte araca göre yorum yapacak. Sahte araç tanıtmaktansa hiç tanıtmayız daha iyi. Eğer aracımızla ilgilenenler varsa, önümüzdeki hafta çekilecek fotoğraflara bakabilirler."

Renault gerçek aracını gelecek hafta Barcelona'da yapılacak sezon öncesi testlerin ilk gününün sabahında tanıtacak.