Renault, lansmana neden araçsız katıldığını açıkladı

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
259 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
273 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
287 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Renault, lansmana neden araçsız katıldığını açıkladı

paylaşım
yorumlar
Renault, lansmana neden araçsız katıldığını açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
12 Şub 2020 19:48

Renault, 2020 Formula 1 aracının tanıtımın araçsız şekilde yapılmasının sebebini "sahte" bir şey göstermeyi engellemek olarak gösterdi.

Fransız araç üreticisi sezonda kullanacağı aracı Çarşamba günü Paris'te yöneticileri ve sürücüleri ile tanıttı, tanıtımda ise RS20'nin ön gösterimi yapıldı.

Gerçek aracın tanıtılmaması üzerine, çıkan dedikodularda takımın yeni aracını bir araya getirmede geç kaldığı söylendi, Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul ise takımının takvimlerine uygun ilerlediğini söyledi - ve 12 ay öncesine göre daha iyi bir durumda olduğunu belirtti.

Abiteboul "Eğer bir durum varsa o da takvime geçen seneye oranla daha fazla uyduğumuz. Geçen sene sizi Enstone'a çağırdığımızı hatırlarsınız ve ben size ne kadar geciktiğimizi söylemiştim. Bu gerçek bir durumdu.

"Ve büyük ihtimalle başlangıçta dayanıklılığı etkileyen bir şeydi çünkü geciktiğinizde buna tepki veriyorsunuz ve çoktan kaçan trenleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden bu sene planımızın da önündeyiz." dedi.

2020'de neden araç tanıtımı olmadığı konusunda ise Abiteboul, kendisinin medyanın muhtemel çizimlere ve yapay parçalara gerçekmiş gibi yorum yapmasından sıkıldığını söyledi ve ekledi:

"Geçen seneden sonra sizin ne yazdıklarınıza baktım ve insanların bizim fotoğraflarımıza yazdıklarınız hakkında yorum yaptığını gördüm ve insanlara çok sinirlendim, araçlara gerçekmiş gibi davranmalarına.

"Ancak gerçekte hiç kimse gerçek bir araç tanıtma durumuna sahip değil. Eğer takımınız takvimlerine göre hareket ediyorsa birkaç saat veya gün ortada duran bir aracınız yoktur. Aracınız yapılır ve direkt Barcelona'ya gider. Bu optimize edilmiş bir programdır.

"Bu durum göze alındığında tek seçeceğimiz sahte bir araç ortaya koymaktı, bu yılın aracına benzer bir şov aracı. Ancak bu para israfı ve sonuç beklenenin altında olacaktı.

"Buna ek olarak insanlar tanıttığımız sahte araca göre yorum yapacak. Sahte araç tanıtmaktansa hiç tanıtmayız daha iyi. Eğer aracımızla ilgilenenler varsa, önümüzdeki hafta çekilecek fotoğraflara bakabilirler." 

Renault gerçek aracını gelecek hafta Barcelona'da yapılacak sezon öncesi testlerin ilk gününün sabahında tanıtacak.

Sonraki haber
Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!

Önceki haber

Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!

Sonraki haber

Budkowski: "R.S.20'nin gelişimi 'sınırlı' olacak"

Budkowski: "R.S.20'nin gelişimi 'sınırlı' olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
29 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama turları
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!

2
Formula 1

Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!

1s
3
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF1000

4
Formula 1

Renault, lansmana neden araçsız katıldığını açıkladı

41dk
5
Formula 1

Budkowski: "R.S.20'nin gelişimi 'sınırlı' olacak"

19dk

Son Videolar

Teknik analiz: Red Bull RB16 08:18
Formula 1
37dk

Teknik analiz: Red Bull RB16

Ferrari SF1000 Teknik Analiz 10:47
Formula 1

Ferrari SF1000 Teknik Analiz

AlphaTauri AT01 ilk görüntü 00:52
Formula 1

AlphaTauri AT01 ilk görüntü

Ferrari SF1000 lansmanı 01:22
Formula 1

Ferrari SF1000 lansmanı

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars 05:40
Formula 1

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars

Son Haberler

Budkowski: "R.S.20'nin gelişimi 'sınırlı' olacak"
F1

Budkowski: "R.S.20'nin gelişimi 'sınırlı' olacak"

Renault, lansmana neden araçsız katıldığını açıkladı
F1

Renault, lansmana neden araçsız katıldığını açıkladı

Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!
F1

Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!

Ocon: "Renault, 2020 aracında son dört yılın en radikal değişikliklerini yaptı"
F1

Ocon: "Renault, 2020 aracında son dört yılın en radikal değişikliklerini yaptı"

Verstappen: "RB16 ile ilk sürüş pozitifti"
F1

Verstappen: "RB16 ile ilk sürüş pozitifti"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.