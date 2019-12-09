Renault, “aptal” Q2 kuralının kalmasını isteyen rakiplerine karşı öfkeli

İlk üç takımın hız anlamında o kadar avantajı var ki, düzenli olarak sıralama turlarının ikinci bölümünü orta hamurla geçirip yarışa bu lastiklerle başlayabiliyorlar. Sıralama turlarının son bölümüne kalan diğer dört araç ise yumuşak lastikle başlamak durumunda kalıyor ve ilk 10 dışında kalan ve serbest lastikle yarışa başlayan sürücüler ise neredeyse her zaman orta veya sert hamuru tercih ediyorlar.

Geçtiğimiz hafta son Abu Dhabi’de Renault sürücüleri Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg yarışa 8. ve 10. başladılar ancak ilk 10 dışından başlayan ve daha iyi bir stratejiye sahip Sergio Perez ve Daniil Kvyat’ın gerisinde kalıp puan alamadılar.

Ancak Enstone merkezli takım en azından takımlar şampiyonasında Toro Rosso tehdidine rağmen beşinci olmayı başardı.

Sıralama turlarının ikinci bölümündeki lastik kuralının kaldırılması, bu sene F1 Strateji Grubu’nda tartışıldı. Ancak 2020 sportif kurallarının belirlenmesinin son günü olan 30 Nisan’ın geride kalması nedeniyle oybirliği gerekiyordu ve ön gruptaki takımlar ile onların bazı müşterileri değişikliklere karşı çıktılar. Şu anki aşamada oybirliği gerekmese de bu kural 2021 için de geçerli durumda.

Motorsport.com’a konuşan Abiteboul, “Yine bu saçma kuralın kullanımını gördük. Bu da ilk 10 dışındakilere büyük bir avantaj sağlıyor.”

“Bunun çöpe atılacağı Strateji Grubu’nda kabul edilmişti. Ancak oylamaya gelindiğinde tüm uzlaşmalar bozulmuş gözüktü ve açıkçası bundan ötürü öfkeliyim.”

“Bir değişikliği durdurmak için öndeki takımlar ve onların alt takımları arasında bir lobi vardı. Çünkü bu, öndeki takımların kendilerini korumaları için tasarlanan bir kural. Buna ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum ancak bu ekstra bir koruma sağlıyor.”

“Bu ayrıca müşteri takımlarına veya öndeki takımlara bağlı olan takımlara yardımcı olan bir şey. Ve bundan zarar görenler de çoğu zaman orta grupta yer alan biz ve McLaren oluyor.”

“Adil olmak gerekirse, bazen bu bizim için avantaj oluyor. Örneğin Meksika ve Suzuka’da öyleydi. Ancak bazen bize avantaj sağlıyor diye bunu devam ettirmemiz gerekmiyor.”

“Bu aptalca bir kural, bunun kalkması gerekiyor. Kimse bunun için bir şeyler yapmıyor ve açıkçası bunun tekrarlandığını görmekten dolayı öfkeliyim.” ifadelerini kullandı.