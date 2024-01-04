Renault, Andretti'ye motor tedarik etmeye sıcak bakıyor
Renault'nun takım patronu Bruno Famin, onay alması halinde Andretti'ye motor tedarik etmek istediklerini açıkladı.
Renault, yeni bir Formula 1 takımı kurulması için yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlanması halinde Andretti Global ve General Motors ile olası bir işbirliği için görüşmelere yeniden başlamaya hazır.
Başvuru sonbaharda FIA düzeyinde onaylandı ve ardından General Motors 2028'den itibaren güç ünitesi tedarikçisi olmayı planladığını açıkladı.
Her ne kadar FOM ile henüz bir anlaşmaya varılmamış olsa da, pek çok kişi Andretti Cadillac takımının önümüzdeki yıl ya da 2026'da dünya şampiyonası gridine katılabileceğine inanıyorlar.
Ancak bunun gerçekleşmesi için güç ünitesi üreticilerinden biriyle sözleşme imzalanması gerekiyor ve Alpine takım patronu Bruno Famin konunun kapanmadığını açıkça belirtti.
Famin, "Hem Andretti hem de General Motors ile temas halindeyiz."
"Başvuruları onaylanırsa, görüşmelere devam etmekten mutluluk duyarız. Şu anda görüşmelerin askıya alındığını söyleyebiliriz, ancak bu bizim yüzümüzden değil, tüm sürecin beklenenden daha uzun sürmesinden kaynaklanıyor."
"Bu durum öncelikle FIA'dan kaynaklanıyordu, zira federasyonun bir cevap vermesi başlangıçta söz verilenden daha uzun sürdü."
Fotoğraf: FIA Pool
Bruno Famin, Executive Director - Viry-Chatillon, Alpine F1 Team, in the team principals Press Conference
"Şimdi top Formula 1'de. Başvuru onaylanırsa, Andretti ile görüşmelere dönmekten mutluluk duyacağız."
"Şu anda onlara karşı resmi bir yükümlülüğümüz yok. Ancak müzakere masasına geri dönmekten mutluluk duyarız ve birlikte neler yapılabileceğini göreceğiz." dedi.
FOM şu ana kadar Andretti'nin teklifiyle ilgili net bir şey söylemekten veya kararın ne zaman açıklanacağını duyurmaktan kaçındı. Fakat bunun öncesinde yeni takımların ödemesi gereken giriş ücretinde artış olması planlanan yeni Bir Concorde Anlaşması üzerinde çalışıldığı konuşuluyor.
Bu para daha sonra, on yerine 11 parçaya bölünmesi durumunda kaçınılmaz olarak azalacak olan para ödülünün telafisi olarak mevcut takımlar ödenecek.
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