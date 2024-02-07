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Formula 1 Alpine launch
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Renault: "Andretti görüşmeleri ancak giriş hakkı kazandıktan sonra yeniden başlayacak"

Renault, Andretti ile potansiyel bir müşteri anlaşması konusundaki görüşmelerin, Amerikan takımı bir Formula 1 girişi elde edene kadar devam etmeyeceğini söyledi.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
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Michael Andretti

Fransız üretici gridde yer almayı ilk düşündüğünde Andretti ile güç ünitesi tedariki için bir ön sözleşme yapmıştı.

Ancak FOM'un geçen hafta planlarını reddetmesinin ardından bir sonraki adımlarını düşünürken Andretti ile şu anda resmi bir anlaşma yok.

Renault'nun, 2028'den itibaren olabileceği gibi Cadillac'ın kendi takımıyla herhangi bir iş ilişkisi kurmadan önce, 2026'dan itibaren onay alması halinde Andretti'nin müşteri anlaşması için tercih ettiği seçenek olmaya devam ettiği anlaşılıyor.

Ancak Renault, Andretti resmi bir giriş yapana kadar konuyu tartışmanın bir anlamı olmayacağını açıkça belirtti.

Autosport'un Andretti ile motor durumu hakkında sorduğu soruya Alpine Motor Sporları Başkan Yardımcısı Bruno Famin, takımının 2024 araç lansmanında şunları söyledi: "Bir ön sözleşme yaptık ve sonrasında hiçbir şey olmadı."

"Ancak bu Andretti'nin bu girişi yapması koşuluyla ilgiliydi. Şu an için bir girişleri yok."

"Ben de sizin gibi FOM'un 2028 hakkında söylediklerini okudum. Bakalım bundan sonra ne olacak?"

Bruno Famin, VP Alpine Motorsports

Bruno Famin, Alpine Motorsports Başkan Yardımcısı

Fotoğraf tarafından: Alpine

FIA'nın geçen yıl Andretti'nin F1'de yarışabileceğinden emin olduğunu açıklamasının ardından son haftalarda görüşmelerin yeniden başlayıp başlamadığına ilişkin bir soru üzerine Famin şunları söyledi: "Hayır, FOM cevabını verdiğinden beri hiçbir görüşme yapmadım."

FOM geçen hafta bir açıklama yayınlayarak Andretti'nin F1'de yer almayı hak etmediğini düşünmesinin bir dizi nedenini açıklarken, Famin Alpine'in kendi pozisyonunun aynı kaldığını söylüyor.

"Eğer şampiyonaya gerçek bir katma değer getirirlerse F1'de 11. bir takımın olmasından çok mutlu oluruz."

"Bu projenin katma değerinin ne olduğunu değerlendirmek FOM'un göreviydi. Analizi onlar yaptılar; cevaplarını onlar verdiler. Kararı onlar verdi ve biz de bundan memnunuz."

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