Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

paylaşım
yorumlar
Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!
Ekleyen:
, Şef Editör

Renault F1 takımı, 2021 Formula 1 sezonu öncesinde tamamen Alpine F1 takımına dönüştü ve yeni görünümünü bugünkü basın toplantısında tanıttı.

2015'ten beri Renault F1 takımı olarak Formula 1'de mücadele eden ekip, stratejik plan değişikliği ile 2021'de Alpine markasına dönüşme kararı almıştı.

Takım, bugün itibariyle her alanda Renault F1 ismini bıraktı ve Alpine F1 Team adını kullanmaya başladı.

Renault'nun grup olarak "Renaulution" adını yeniden yapılanma stratejisini anlattığı sunumda Alpine bölümüne de yer verildi. Alpine ile ilgili bölümde aracın geçici 2021 görüntüsü tanıtıldı ve yeni aracın ve yenilenmiş görüntünün önümüzdeki ay tanıtılacağı belirtildi. Aracın adı Alpine A521 olarak açıklandı.

Geçici 2021 görüntüsünde siyah rengin üzerinde, motor kapağı kısmında kocaman Alpine logosu yer alıyor. Bunun dışında aracın ön kanadında ve burnunda da Alpine yazıları ve logoları bulunuyor.

Bu renk düzeni, aracın gerçek lansmanına kadar "geçici renk düzeni" olarak kullanılacak.

Alpine, 2025 yılına kadar F1 de dahil olmak üzere tüm faaliyetlerde kâr elde etmeyi hedefliyor ve bu hedef, bu yıl yürürlüğe giren F1 bütçe sınırı tarafından da desteklenecek.

Alpine tasarım direktörü Antony Villain şunları söyledi: "Bugün tanıtılan renk düzeni, Alpine F1 Takımı'nın yeni kimliği olacak."

"Renk düzenindeki bazı temel grafik unsurlar kalmaya devam edecek, diğerleri ise değişecek. Üç renkli oldukça büyük olan Alpine yazısı, markanın motor sporlarındaki kimliği için düzgün bir sembol oluşturmakta."

"Mavi, beyaz ve kırmızı renkleri, bizim için oldukça önemli olan Fransız ve Britanya bayraklarının renkleri. Bunun diğer benzerlerini de diğer motor sporları bölümlerimizde yapacağız."

Alpine renk düzeni

Alpine renk düzeni
1/7

Fotoğraf: Alpine

Alpine renk düzeni

Alpine renk düzeni
2/7

Fotoğraf: Alpine

Alpine renk düzeni

Alpine renk düzeni
3/7

Fotoğraf: Alpine

Alpine renk düzeni

Alpine renk düzeni
4/7

Fotoğraf: Alpine

Alpine renk düzeni

Alpine renk düzeni
5/7

Fotoğraf: Alpine

Alpine renk düzeni

Alpine renk düzeni
6/7

Fotoğraf: Alpine

Alpine renk düzeni

Alpine renk düzeni
7/7

Fotoğraf: Alpine

 

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

Önceki haber

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

Sonraki haber

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alpine
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Renault, Alpine F1'e dönüştü, yeni görünümünü tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alpine F1'e dönüştü, yeni görünümünü tanıttı!

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün

Ferrari'nin 2019'da en güçlü motora sahip olması, Mercedes'i "sinirlendirmiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin 2019'da en güçlü motora sahip olması, Mercedes'i "sinirlendirmiş"

Russell: "Aracın sıralamalardaki üstün başarısı Williams'ı şaşırttı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Aracın sıralamalardaki üstün başarısı Williams'ı şaşırttı"

Binotto: "Leclerc ve Sainz'la mutluyuz, Hamilton'la ilgili pişmanlığımız yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Leclerc ve Sainz'la mutluyuz, Hamilton'la ilgili pişmanlığımız yok"

Haas, Schumacher ismini F1'e geri getirmekten dolayı "baskı ve gururlu" hissediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Schumacher ismini F1'e geri getirmekten dolayı "baskı ve gururlu" hissediyor

Son Haberler

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün
F1 Formula 1 / Son dakika

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
F1 Formula 1 / Son dakika

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

Russell: "Aracın sıralamalardaki üstün başarısı Williams'ı şaşırttı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Aracın sıralamalardaki üstün başarısı Williams'ı şaşırttı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Renault, Alpine F1'e dönüştü, yeni görünümünü tanıttı!

1s
2
Formula 1

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

2s
3
Formula 1

Vettel, Aston Martin ile 1.5 gün test yapmaktan sıkıntı duymuyor

3s
4
Formula 1

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak

14s
5
Formula 1

Ferrari'nin 2019'da en güçlü motora sahip olması, Mercedes'i "sinirlendirmiş"

15s

Son Haberler

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün
F1

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!
F1

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
F1

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

Russell: "Aracın sıralamalardaki üstün başarısı Williams'ı şaşırttı"
F1

Russell: "Aracın sıralamalardaki üstün başarısı Williams'ı şaşırttı"

Vettel, Aston Martin ile 1.5 gün test yapmaktan sıkıntı duymuyor
F1

Vettel, Aston Martin ile 1.5 gün test yapmaktan sıkıntı duymuyor

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.