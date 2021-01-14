Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

2015'ten beri Renault F1 takımı olarak Formula 1'de mücadele eden ekip, stratejik plan değişikliği ile 2021'de Alpine markasına dönüşme kararı almıştı.

Takım, bugün itibariyle her alanda Renault F1 ismini bıraktı ve Alpine F1 Team adını kullanmaya başladı.

Renault'nun grup olarak "Renaulution" adını yeniden yapılanma stratejisini anlattığı sunumda Alpine bölümüne de yer verildi. Alpine ile ilgili bölümde aracın geçici 2021 görüntüsü tanıtıldı ve yeni aracın ve yenilenmiş görüntünün önümüzdeki ay tanıtılacağı belirtildi. Aracın adı Alpine A521 olarak açıklandı.

Geçici 2021 görüntüsünde siyah rengin üzerinde, motor kapağı kısmında kocaman Alpine logosu yer alıyor. Bunun dışında aracın ön kanadında ve burnunda da Alpine yazıları ve logoları bulunuyor.

Bu renk düzeni, aracın gerçek lansmanına kadar "geçici renk düzeni" olarak kullanılacak.

Alpine, 2025 yılına kadar F1 de dahil olmak üzere tüm faaliyetlerde kâr elde etmeyi hedefliyor ve bu hedef, bu yıl yürürlüğe giren F1 bütçe sınırı tarafından da desteklenecek.

Alpine tasarım direktörü Antony Villain şunları söyledi: "Bugün tanıtılan renk düzeni, Alpine F1 Takımı'nın yeni kimliği olacak."

"Renk düzenindeki bazı temel grafik unsurlar kalmaya devam edecek, diğerleri ise değişecek. Üç renkli oldukça büyük olan Alpine yazısı, markanın motor sporlarındaki kimliği için düzgün bir sembol oluşturmakta."

"Mavi, beyaz ve kırmızı renkleri, bizim için oldukça önemli olan Fransız ve Britanya bayraklarının renkleri. Bunun diğer benzerlerini de diğer motor sporları bölümlerimizde yapacağız."