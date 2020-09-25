Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

İspanyol sürücü geçtiğimiz günlerde Enstone'daki Renault fabrikasına geldi ve burada koltuk ayarı yaptırdı. Alonso ve Renault şu anda test yapmak için hangi seçeneklerin mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Motorsport.com'un geçen hafta öğrendiği üzere Alonso, Abu Dhabi sezon sonu testinde piste çıkabilmek için FIA'dan gelecek yanıtı bekliyor.

Bu konu belirsizliğini korurken, Abiteboul 2018 aracıyla ilgili kurallar çok katı olmadığı için İspanyol pilotu bu araçla piste çıkarabileceklerini söyledi.

Rusya Grand Prix'si öncesinde konuşan Abiteboul, "Söyleyebileceğim tek şey, kesinlikle direksiyona geçmek için istekli olduğu. Bu yüzden neler olacağını göreceğiz."

"Programı hazırlıyoruz ve spor yönetmelikleriyle ilgili kısıtlamalar dahilinde birkaç seçenek var."

"Şimdiye kadar yapmadığımız çekim günleri gibi seçenekler var. Daha önce de söylediğim gibi bir sezon sonu testi var ve oraya hangi kararla gideceğimizi göreceğiz."

"Ayrıca hemen hemen her yerde kullanabileceğimiz iki yıllık bir araç programımız var ve muhtemelen biraz bunu da yapacak."

"Yani onu sürüş yaparken göreceksiniz. Ama şu noktada tam olarak nerede ve ne zaman olacağını henüz söyleyemem." dedi.

Abiteboul, Alonso'nun Enstone ve Viry'deki fabrikalarda gördüklerinden memnun kaldığını da belirtti.

Abiteboul, "Viry'deki tüm değişikliklerden gerçekten etkilendiğini söyleyebilirim. Tüm bu yeni yüzler, enerji, istek, Viry'deki kararlılık... Şimdi 2022 için yeni bir güç ünitesi geliştiriyorlar."

"Fernando'yu ve onun duyduğu gururu ve gözlerindeki heyecanı görmek bizim için son derece önemli. Ayrıca Enstone'daki tüm değişikliklere de tanık oldu."

"Ama güzel bir bina, gelecek şeylerin açıklaması değildir. Bu yüzden istediği ve aynı zamanda hak ettiği araca sahip olduğundan emin olmak için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.