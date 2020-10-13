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Formula 1 / Son dakika

Renault, Alonso'nun testini doğruladı

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Renault, Alonso'nun testini doğruladı
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Renault F1 takımı, Fernando Alonso'nun bugün Barcelona'da 2020 F1 aracıyla film çekimi testi yapacağını doğruladı.

Bir süredir Alonso'nun Eifel GP sonrasında test yapacağı iddia ediliyordu. Motorsport.com, Alonso'nun 2020 F1 aracıyla testi bugün yapacağını öğrenmişti.

Renault, bu sabah yaptığı paylaşım ile Alonso'nun testini doğruladı.

Twitter paylaşımında, "Doğru. Bugün. Barcelona'da. R.S.20'nin direksiyonunda." yazarak bunu doğruladı.

Alonso, 2020 aracıyla 100 km sınırlı film günü testi yapacak ve böylece, 2009 Abu Dhabi GP'den sonra ilk defa Renault kokpitine dönecek.

Alonso, en son 2019 Nisan ayında Bahreyn'de McLaren'ın aracını sürmüştü.

Alonso, gelecek sene Alpine olacak takımda Esteban Ocon'un takım arkadaşı olacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team
Editör Abdullah Çelik

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