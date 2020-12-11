Renault: "Alonso'nun test yapması için zorlamamız 'İnsani bir şey'"

Abiteboul, kendileri adına en son 2009'da yarışan Alonso'nun gelecek sene öncesinde mümkün olduğu kadar çok piste çıkmaya kararlı olduğunu söyledi.

Bu amaç doğrultusunda Alonso, Barcelona'da film çekimi kapsamında 2020 aracıyla 100 km'lik bir test yaptı, ardından 2018 aracı ve demo lastikleriyle 4 gün daha sürüş gerçekleştirdi.

Gelecek sezon öncesinde 2021 aracıyla sadece 3 günlük kış testi olacak ve takımlar bu günleri pilotları arasında bölüştürmek zorunda kalacaklar. Bu, takımlara yeni katılacak pilotların daha az alışma sürecine sahip olacağı manasına geliyor.

FIA normalde bu sene Abu Dhabi GP'den sonra yapılacak testleri tek güne indirmiş ve sadece genç sürücülerin testlere katılabileceğini duyurmuştu. Ancak sonradan düzenleme yapıldı ve bu sayede Alonso da piste çıkmaya hak kazandı.

Abiteboul, "Bu konu hakkında çok fazla ses çıkmasını anlayışla karşılıyorum. Biliyorsunuz, bu seneye bazı ihtilaflarla başladık ve sezonu bir başka anlaşmazlıkla kapatıyoruz. Ancak bu iyi bir şey. Bu tür şeyler sporun canlı kalmasını sağlıyor."

"Fernando'nun F1'e dönmeye karar vermesinin ardından onun için yaptığımız şey insani bir şey. O, gelecek sene öncesinde mümkün olduğu kadar çok fazla sürüş yapmak istediği konusunda çok net oldu."

"Bildiğiniz üzere kurallar bu konuda açık bir sınır koyuyor. Ancak bu konuda oldukça fazla şey yaptık. İki senelik araçla 4 gün test yaptı. Ardından dürüst bir şekilde FIA'dan talepte bulunduk ve onlar bunu onayladılar. Bu kadar basit." dedi.

Abiteboul, Alonso'nun 2018 aracıyla sürüş yapmasının ardından önümüzdeki testlerde önemli dersler çıkarabileceğini düşünüyor.

Abiteboul, "Onun için iki senede ne kadar geliştiğimizi görme fırsatı olacak. İki senelik araçta motor kısılmıştı ve demo lastikleri vardı. Bu yüzden performans tam olarak gerçeği yansıtmıyordu. Ancak bu test, gelecek seneki beklentilerimizi daha iyi temsil edecek."

"Araç gelecek sene insanların genelde söylediklerinden daha fazla değişecek. Aerodinami tarafında küçük bir değişiklik olacak ancak onu gelecek hafta test edemeyeceğiz. Bu herkes için aynı olacak."

"Kalanı takıma alışma, çalışma prosedürlerini, direksiyonu anlama, mühendislerine alışma üzerine olacak. Gelecek sene Şubat ya da Mart ayında sadece 3 gün test olacağını hesaba katarsak, sezona güçlü başlayabilmek için dinamiklerin çok iyi olması, mümkün olduğu kadar güçlü olmamız önemli." dedi.

Abiteboul, 2022'de tamamen yeni kuralların gelmesinden önce Alonso ile anlaşmak için doğru zamanı bulduklarını söyledi.

Abiteboul, "Belki sürücü kadrosunu takım durumuna bağlardım. Ve takım olarak durduğunuz yere uygun olmayan bir sürücü kadrosuna sahip olmanın bir anlamı yok."

"Renault olarak mevcut duruma, takımın durumuna ve başarmamız gereken şeylere bakarsak ve bunları Fernando'nun deneyimi, geri gelme arzusu, çok şiddetli arzu ile spora geri dönmesi ve ileriyi planlayabilme yeteneğiyle birleştirirsek, gelecek seneki pilot kadromuz açısından çok rahat hissediyoruz."

"Fernando kazanmanın tek yolunun önceden plan yapmak ve önceden inşa etmek olduğunu biliyor. Ve 2021, '21 ile '22 arasındaki çabalarımızı dengelememiz gereken belirli bir yıl olacak."

""Fernando ile açıkça bir araya geldik ve 2022'ye bakıyoruz. Bunu anlıyor ve o, tamamen bu sürecin ve bu yolculuğun bir parçası olacak." dedi.