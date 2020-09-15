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Formula 1 / Son dakika

Renault, Alonso'nun 2020'de test yapabilmesi için zorluyor

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Renault, Alonso'nun 2020'de test yapabilmesi için zorluyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Motorsport.com, Renault'nun sezon sonunda Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek genç sürücü testlerinde Fernando Alonso'nun test yapabilmesi için FIA ile görüştüklerini öğrendi.

Fransız ekibin bu sene gösterdiği rekabetçilik seviyesinin ardından Fernando Alonso takımla anlaştı. Alonso, takımın gelecek sene daha iyi performans sergileyeceğini umuyor.

Motorsport.com'a konuşan Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, Alonso'nun başarıya olan açlığının takımın daha iyi olma konusunda daha istekli olmasını sağladığını söyledi. Buna karşı Alonso'nun birinci antrenmanlarda sürüş yapması reddedildi.

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Abiteboul, "İlk başta sadece yarışacağı zaman piste çıkmak istiyordu. Şimdi ise onun mevcut araçla dahi piste çıkmak istediğini hissediyorum. Bu açıdan, mantıklı bir şekilde ona böyle bir fırsat vermenin yollarını arıyoruz."

"Birinci antrenman seanslarından bahsetmiyorum çünkü dürüst olmamız gerekirse buna ihtiyacı yok."

"Ancak onu araçta görmek istiyoruz çünkü onun buna aç, istekli olduğunu hissediyorum." dedi.

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet

Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fotoğraf: Motorsport.com

Alonso'yu birinci antrenman seanslarında piste çıkarma konusundaki isteksizlik, mevcut araçla sürüş şansının kısıtlı olmasına neden oluyor.

Koronavirüs pandemisi sonrası test kurallarında yapılan değişiklikler de Alonso'nun mevcut araçla piste çıkma fırsatını kısıtlıyor.

Normalde Abu Dhabi'den sonra gerçekleştirilen testlerde hem genç sürücüler, hem de deneyimli sürücüler lastik testi için piste çıkabiliyordu.

Ancak gelecek sene Pirelli lastiklerinin aynı kalacak olması nedeniyle sezon sonundaki lastik testi kaldırıldı ve geriye sadece bir günlük genç sürücü testi kaldı.

Kurallarda, bir takımın o gün iki araçla birden piste çıkabileceği söyleniyor ancak teste katılabilecek pilotlar konusunda özel bir madde bulunuyor. FIA tarafından aksi belirtilmediği takdirde, genç sürücü testlerine 2'den fazla F1 yarışına katılmış pilotlar katılamıyor.

Yani Alonso'nun bu testlere katılabilmesi için ya FIA'nın özel bir izin vermesi ya da test formatını değiştirmesi gerekiyor.

Abiteboul, "En iyi şansımız sezon sonundaki testler. Test kriterlerine göre bunu yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Bu konu hakkında FIA'yla görüşüyoruz." dedi.

Gelecek sene birçok pilot takım değiştirdiği için, deneyimli pilotların teste katılması yönünde talep sadece Renault'dan gelmiyor olabilir. Pilot değiştiren takımlar, yeni pilotlarının araca hızlı bir şekilde alışması için mümkün olan en erken tarihte test yapmak isteyebilirler.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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