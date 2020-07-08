Renault, Alonso'nun 2020'de antrenmanlara çıkmasını planlamıyor

Renault, Alonso'nun iki senelik aranın ardından 2021 F1 sezonunda kendileri ile Formula 1'e döneceğini bugün duyurdu.

Son yarışına 2018 Abu Dhabi GP'de McLaren ile çıkan Alonso, geride kalan dönemde F1'de yarışması ancak IndyCar, WEC ve Dakar gibi mücadelelere katıldı.

Alonso en son 2019 Nisan ayında McLaren F1 kokpitine geçerek sürüş yapıştı.

Cyril Abiteboul, "Yarış aracında ya da Formula 1 aracında prosedürlere alışması için antrenmana çıkması gerektiğini düşünmüyorum. Buna ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Böyle bir planımız yok."

"Bir fırsat olacak mı göreceğiz. Onu her zaman 2018 aracıyla piste çıkarma şansımız olabilir."

"Ancak tekrarlamam gerekirse, şu an için net bir planımız yok. Ancak birinci antrenman sürüşleri açısından, bunun şu an için gerekli bir yatırım olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Alonso, önümüzdeki haftalarda 3. kez Indy 500 yarışına katılacak. Eylülden itibaren ise Renault ise resmi çalışmalara başlaması bekleniyor.

Abiteboul, Alonso'nun takıma katılmasının daha önce Alonso ile çalışanlar dahil tüm ekip için cesaret verici olacağını düşünüyor.

Abiteboul, "O bir süre sonra takımla tanışmak için fabrikaya gelecek."

"Takıma alışması, çalışma şekillerini görmesi için önceden zaman geçirmesi harika bir fırsat olacak."

"Ekibin motivasyonunu yükseltecek. Fernando bizimle ilk şampiyonluğunu kazandığında, şu anda Enstone'da olan birçok insan ya öğrenciydi ya da okuldaydı."

"Onlar için performans ve kazanma kültürünü Fernando sağlayabilir. Açık bir şekilde takım olarak bu fırsattan faydalanmaya çalışacağız." dedi.