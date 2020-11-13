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Formula 1 / Son dakika

Renault: "Alonso'nun 2018 aracıyla yaptığı test çok önemli"

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Renault: "Alonso'nun 2018 aracıyla yaptığı test çok önemli"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Renault'dan Marcin Budkowski, Fernando Alonso'nun 2018 aracıyla yaptığı testlerin, gelecek yıl F1'e dönüşünden önce hem kendisi hem de takım için çok önemli olduğunu belirtti.

2018'den bu yana F1'de yer almayan iki kez dünya şampiyonu Alonso, gelecek yıl Renault ile  tam zamanlı olarak F1'e dönecek.

Alonso, geçen hafta Bahreyn'de 2018 aracıyla iki günlük test yapmadan önce, Barcelona'da 2020 F1 aracını sürdü.

İspanyol sürücü bu hafta sonu Abu Dhabi'deki Yas Marina Pisti'nde 2018 aracıyla iki günlük test daha yapacak.

Motorsport.com'a konuşan Renault F1 yöneticisi Marcin Budkowski, bu testlerin Alonso'nun temposunu yeniden yakalaması ve F1 araçlarına yeniden uyum sağlaması açısından önemli olduğunu söyledi.

Budkowski, "Takıma, sistemlere ve prosedürlere alışmak ve oturma pozisyonu, direksiyon ile diğer her şeyi ayarlamak için araçta daha fazla zamana sahip olmak istiyor."

"Ama aynı zamanda aracı iki yıldır sürmedi. Bunlar çok hızlı araçlar. O seviyeye gelmesi ve formunu geri kazanması gerekiyor, bu yüzden sürmek için elinden gelen her fırsatı kullanıyor." dedi.

Budkowski, bu tür testlerin direksiyon ve koltuk konumu gibi ufak şeylerde ince ayar yapmalarına yardım ettiğini belirtti.

Budkowski, "Onunla çalışmak; direksiyon, onun tercih ettiği düğme pozisyonları, araç içerisinde farklı sistemleri nasıl aktifleştirmek istediği gibi konuları konuşma ve prosedürleri test etme gibi durumlar açısından bir fırsat."

"Basit görünüyor, ancak bunları ne kadar çok uygularsak, kış testlerinde o kadar az vakit ayırırız. Önümüzdeki yıl yapılacak kış testlerinde iki sürücümüz için sadece üç günümüz olacak."

"Araç farklı, bizim 2018 aracımızı sürüyor. 2018'den beri epeyce geliştik. Ama bir aracın DNA'sı aynı. 2020 aracı daha iyi bir araç, ama günün sonunda, iki yıllık bir araç olsa bile, bir Renault aracına alışması faydalı bir şey." dedi.

Alonso, 2018'de McLaren ile son F1 başlangıcını yaptığından beri, Toyota ile Le Mans 24 Saat ve FIA ​​Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Ayrıca Dakar Rallisi ile Indy 500'e de katıldı.

Alonso, daha önce 2002-06 ve 2008-09 sezonlarında Renault ile F1'de yarışmıştı ve şimdi 2022'de yeniden gridin ön tarafında yarışabilmelerini umuyor.

Budkowski, Alonso'nun motivasyonunun çok yüksek olduğunu ve 2022 aracını geliştirmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Budkowski, "Rüzgar tünelindeydik ve  'şu anda 2022 aracını çalıştıramaz mısınız?' diye sordu."

"'Hayır, düzenlemeler nedeniyle bunu yapamayız' dedim. O da 'ne zaman gelişmeye başlayabilirsiniz?' diye sordu. Ona '1 Ocak' dedim.

"1 Ocak'ta çalışıyor musunuz?" diye sordu. Normalde hayır, ancak bu sene yapabiliriz şeklinde cevap verdim. O da, '1 Ocak'ta çalışmalıyız. Buraya gelip size yardımcı olabilirim."

"Şu anda Fernando'nun motivasyon seviyesi bu."  dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso
Editör Luke Smith

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