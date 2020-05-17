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Formula 1 / Son dakika

Renault-Alonso anlaşması yaz aylarından önce açıklanmayabilir

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Renault-Alonso anlaşması yaz aylarından önce açıklanmayabilir
Ekleyen:
, Editör
17 May 2020 08:09

İspanyol AS gazetesi Fernando Alonso'nun gelecek planlarını yaz aylarından önce açıklanmayacağını ve bu yüzden olası Renault anlaşmasının duyurusu için de en az birkaç ay beklenmesi gerekeceğini iddia etti.

Ferrari'nin Sebastian Vettel ile yollarını ayırma kararı almasının ardından  Fernando Alonso'nun da Renault ile Formula 1'e dönebileceği ortaya çıktı.

İspanyol pilot, Renault ile F1'e dönmeye ilgi gösteriyor ve Auto  Hebdo'ya göre taraflar ön sözleşmeyi dahi imzaladılar. Sadece Alonso'nun maaşı hakkında bazı detaylar konuşulduğu düşünülüyor. Ayrıca Alonso'nun kendi markası olan Kimoa'nın da anlaşmanın bir parçası olması bekleniyor.

Fakat İspanyol AS gazetesinin haberine göre Alonso, geleceğiyle ilgili açıklamayı yaz sonundan önce yapmak istemiyor.

İspanyol gazetesine göre İspanyol pilot, Indy 500'ü kazanmaya odaklanmak istiyor.

McLaren'a geri dönen İspanyol pilot, 23 Ağustos'ta yapılacak Indy 500'ü kazanmak ve Triple Crown'ı elde etmek istiyor.

Seçenekleri arasında Renault ile F1'e dönüşe ek olarak NASCAR, IndyCar ve Dakar2ın da yer aldığı düşünülüyor.

Mercedes de acele etmeyecek

Öte yandan Mercedes takım patronu Toto Wolff da, diğer takımların aksine 2021 pilotlarıyla ilgili kararda acele etmeyeceklerini söyledi.

Wolff, "Kendimizi diğer takımların bulunduğu böyle bir pozisyona sokmayacağız. Aceleyle açıklama yapan ve zor durumda olan tüm yarış takımlarının aksine böyle bir durumda olmak istemiyoruz." dedi.

Özellikle Daniel Ricciardo-Renault ortaklığının bu yıl nasıl olacağı merak ediliyor.

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Editör Kemal Şengül

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