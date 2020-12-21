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Formula 1 / Son dakika

Renault: "Alonso, 2021'deki dönüşünde 'dezavantaja' sahip olacak"

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Renault: "Alonso, 2021'deki dönüşünde 'dezavantaja' sahip olacak"
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Çeviren: Zeynep Temel, Editör

Renault Formula 1 direktörü Marcin Budkowski , RS20 aracını Abu Dabi'de test edebilmesine rağmen Fernando Alonso'nun 2021'de dezavantajı olacağına inanıyor.

Alonso, Le Mans 24 Saat, Indianapolis 500 ve Dakar'da yarıştığı iki yıllık bir aranın ardından eski takımı Renault ile gelecek sezon F1 pistlerine geri dönüyor.

İki kez dünya şampiyonu İspanyol pilot, Enstone ekibiyle zaten birkaç yarışa gelip, takımla çalışma yaptı. 2018 ve 2020 araçlarını da test eden Alonso böylece geri dönüş için biraz antrenman yapmış oldu.

Geçen hafta Alonso'nun -tartışmalı da olsa- Abu Dabi'deki Genç Sürücü Testi'ne katılmasına izin verildi. Böylece İspanyol pilot gelecek yıl da kullanılacak olan Renault şasisini deneme şansı elde etmiş oldu.

39 yaşındaki pilot Renault RS20'le bir gün süren testin en hızlı turuna imza attı ve toplamda 105 tur tamamladı.

Renault F1 direktörü Budkowski, Alonso'nun sezon sonu testine çıkmasının kendisine gelecek yıl için bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı sorulduğunda, bunun olmasını beklemediğini, çünkü gridin geri kalanına karşı ciddi bir dezavantajı olduğunu söyledi.

Abu Dhabi'de konuşan Budkowski, "Bence onun ne kadar dezavantajlı olduğunu kastediyorsunuz... Çünkü iki yıldır araç kullanmıyor."

"Carlos [Sainz] veya Daniel [Ricciardo] için gelecek yıl takım değiştirmenin ve farklı bir takıma alışmanın zor olduğunu anlıyorum."

"Öğrenecek çok şey var, farklı çalışma şekilleri, farklı mühendisler gibi şeyler var. Ama Fernando'nun durumu farklı, o iki yıldır F1'den uzak."

"Bu yüzden onu eski ritmine ve fiziksel performansına geri döndürmek için 2018 aracıyla biraz daha pist süresi vermeye çalışıyoruz, buna ihtiyacı var." dedi.

2021'de kış testlerinin altı günden üç güne düşürülmesiyle birlikte, yeni sürücüler -ve Alonso gibi geri dönen sürücüler- yeni araçlarına alışmak için daha az şansa sahip olacaklar.

Budkowski, yirmi yıllık deneyime rağmen, kısaltılmış test programının Alonso için durumu zorlaştıracağına inanıyor.

"Evet, Fernando'nun bir buçuk günlük testte araca alışması zor ama çok uzun süredir sürmediği için daha da zor."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team
Editör Filip Cleeren

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