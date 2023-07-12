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Renault, 2026 güç ünitesi kurallarından memnun

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer'e göre 2026 kurallarında bir sıkıntı yok, Renault cephesinden bir değişim talebi de yok.

Adam Cooper
Ekleyen:
Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team

Geçtiğimiz haftalarda bazı üreticiler, özellikle içten yanmalı motor ve elektrik gücü arasındaki mevcut 50:50 dengesine atıfta bulunarak, hala zaman varken 2026 kurallarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirttiler.

En önemli iddialar Red Bull takım patronu Christian Horner'dan geldi, pilotların düzlükte vites küçültmek zorunda kalabileceğini düşünen Horner, araçların "yaşayan ölülere dönüşeceğini." öne sürdü.

Horner'ın bu iddiaları pek karşılık bulmuş gibi durmuyor.

Renault adına konuşan Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, başlangıçta kabul ettikleri kurallardan memnun olduğunu belirtmekte.

Ancak Szafnauer Renault'nun başlangıçta kabul edilen kurallardan memnun olduğunu söylüyor.

Szafnauer, "Güç ünitesi üstünde çalışanlarla konuştuk, kuralların olduğu gibi kalmasını istiyorlar." 

"Konuyu derinlemesine takip etmiyorum, müzakerelere ve nedenlerine dahil değildim ama onlara bu soruları sordum. Sonuç olarak, kuralların böyle kalmasını istiyoruz."

"Henüz araçların nasıl olacağını görmedik, henüz nasıl bir yoldan gideceğimize karar vermedik. Umarım gerçekten yaşayan ölülerle karşılaşmayız."

Esteban Ocon, Alpine A523, arrives on the grid

Esteban Ocon, Alpine A523, arrives on the grid

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Şu anki kurallarla ilgili yapılan tüm toplantılarda yer aldım, ben de dahil olmak üzere herkes 'yarışlar korkunç olacak, araçlar birbirine benzeyecek, F1 ruhunu kaybedecek' gibi cümleler kurdu. Ancak böyle bir şey olmadı.

"Dolayısıyla geleceği tahmin etmek zor, özellikle de [şasi] kuralları henüz ortada yokken. Umarım her şeyin belli olduğu nokta yakında gelir."  

"Diğerleriyle ilgili kıyaslama yapmaya gelirsek, bunun hakkında bilgi sahibi değilim. Alpine'in nerede olduğunu biliyorum, diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorum."

"Daha önce başka motor üreticilerinde çalıştım. Bu yüzden Honda'nın bu işe girmeye karar verdikten sonra neler yaptığını ancak hayal edebilirim." dedi.

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