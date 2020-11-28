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Formula 1 / Son dakika

Renault: "2022'de motorları dondurmak için çok geç"

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Renault: "2022'de motorları dondurmak için çok geç"
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Renault, son dönemde artan desteğe rağmen 2022 öncesinde Formula 1 motorlarının gelişimini durdurmak için çok geç kalındığını açıkladı.

Red Bull, şu anda kullandığı Honda'nın güç ünitesi projesini devralmak için 2022'den itibaren motor gelişiminin dondurulmasını istiyor. Bu kapsamda FIA ve takımlar arasında bazı görüşmeler oldu.

Renault ve Ferrari ilk başta buna karşı olacaklarını açıklamıştı ancak Ferrari, bir sonraki motor kuralının 2025'e çekilmesi halinde buna destek vereceğini açıkladı. Renault ise pozisyonunu koruyor.

Renault'nun geçen sene 2022'den itibaren motor gelişiminin dondurulması yönünde talebi Red Bull tarafından engellenmişti. Bunun üzerine Renault, 2022'de tamamen yeni bir motora sahip olmak için büyük yatırım yaptı.

Renault, tam manasıyla motorların dondurulmasına karşı değil ancak belirlemiş olduğu gelişim programı nedeniyle 2022 sezonu başlamadan önce motorların dondurulmasına destek vermeyeceğini belirtti.

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Marcin Budkowski, "Doğru zamanda olduğu sürece buna karşı değiliz. Bugünkü kurallarda bile, değişiklik olmadığı sürece 2023'ten itibaren ciddi gelişim kısıtlaması olacak. 2023'ten itibaren içten yanmalı motor ve ERS geliştirilemeyeceği için, neredeyse motorların gelişimi dondurulmuş olacak. Ve 2026'da yeni kurallar gelecek."

"Bu kuralları bir sene öne geçme konusunda çok fazla konuşma var. Formula 1 gelecek için doğru kuralları bulabilirse, en azından şimdikinden daha iyi kuralları bulabilirse bunu yapmak mantıklı olabilir. Bu şekilde 2022'nin bir noktasında motorların dondurulmasına destek verebiliriz. Bunu 2022'nin sonu ya da ortası için konuşabiliriz. Çizgimiz bu. Biz her zaman bunu destekledik."

"Ancak 2021 sonu itibariyle motorların dondurulması için artık çok geç. Biliyorsunuz, bir gelişim programı başlattık ve bunun belli bir zaman aralığı var." dedi.

Renault, Red Bull ve Honda için kendi gelişim programını değiştirmek istemiyor çünkü daha önceden kendilerinin istediği motor gelişiminin dondurulmasını Red Bull'un engellediğini biliyor.

Ancak Budkowski, özellikle yeni motor kurallarının getirilme tarihine göre orta yolu bulabileceklerini düşünüyor.

Budkowski, "Biz daha önceden motorların gelişiminin dondurulması için zorlamıştık. Sporun kararı bunu yapmamak oldu. Biz de bunun üzerine yeni versiyon motor üzerinde zaman ve kaynak harcadık."

"Mantıklı bir orta yol bulunursa, biz de bazı şeylerden ödün verebiliriz. Dürüst olmam gerekirse, pozisyonumuz bu şekilde. Biz bu konuda hep istikrarlı olduk. Kurallarda ödünler verebilir ancak bunu Formula 1 motoru geliştirmek çok pahalı olduğu için bir anda çekilen Honda nedeniyle yapmayalım."

"Bunu spor için doğru bir şey olduğu için yapalım. Gelecek için doğru motor formülünü bulalım ve doğru zamanda onu spora dahil edelim." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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