Renault, 2021 için Ricciardo dışındaki seçeneklere de bakıyor

Renault, 2019 sezonu için sürpriz şekilde Daniel Ricciardo ile anlaşarak herkesi şaşırtmıştı.

Fransız ekiple Ricciardo arasındaki anlaşma bu yıl sonunda bitiyor ve Ricciardo'nun adı hem Red Bull hem de Ferrari ile anılıyor.

Renault'nun Ricciardo'nun ayrılması halinde ne yapacağı merak konusu ancak genç yetenek Christian Lundgaard'ın ismi son haftalarda Renault koltuğu için geçmeye başladı.

Bunun ötesinde Ferrari'den ayrılması halinde Sebastian Vettel bir aday olabilir.

Konu hakkında konuşan Renault patronu Cyril Abiteboul, "Hem Daniel hem de bizim için zor bir zaman, Karar vermek için takımızın Ricciardo ile katıldığımız ikinci sezonun gidişatını, işbirliğinin etkinliğini ve kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek istiyorduk."

"Konuşmak istediğimiz temel konuları belirlemek adına bir program belirledik. Fakat her şey o zamandan bu yana paramparça oldu ve salgın başladı."

"Birbirimizle bu konu hakkında konuşuyoruz çünkü neler olduğunu ve neyin mümkün olduğunu görmek istiyoruz."

"Size verebilecek büyük bir haberim yok. Daniel bizim için kesinlikle bir seçenek. Ama başkalarını da düşünmeliyiz. Yarışamamak doğru kararlar almayı zorlaştırıyor.... Ancak bunu sonsuza dek erteleyemeyiz."

"Stratejik açıdan önemli olduğu için Başkan Jerome Stoll ve Alain Prost ile sözleşmeyi konuşuyoruz." dedi.

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