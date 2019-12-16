Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Renault, 2021 için 2020'den ödün verebilir

paylaşım
yorumlar
Renault, 2021 için 2020'den ödün verebilir
Ekleyen:
, Editör
16 Ara 2019 09:12

Alain Prost, en iyi takımların aksine kendilerinin iki projeye kaynak aktaracak kadar bütçeleri olmadığını, tam da bundan ötürü 2021 aracı için 2020'den ödün verebileceklerini söyledi.

2021 yılında Formula 1 kuralları büyük oranda değişecek ve takımlar şimdiden 2021 araçları üzerinde çalışmaya başladılar.

Fakat büyük takımlar, daha büyük finansal kaynaklara sahip oldukları için hem 2020 hem de 2021 projesi üzerinde çalışabiliyorlar.

Küçük takımlar ise 2021 için daha az kaynağa sahip ve tam da bundan ötürü gelecek yılki aracın gelişimini daha erken bir noktada bırakabilirler.

Bu takımlardan birisi de Renault.

Alain Prost, bu konuda bir karar almaları gerektiğini söyledi.

"Bu yıl önemli bir adım atmayı başardık. Özellikle motor tarafında bunu yapmayı başardık, aerodinamik anlamda da bunu tekrarlayabiliriz."

“En iyi takımların aynı anda iki programı finanse etmek için paraları var. 2020 araçlarını normal hızda geliştirmeye devam devam etseler bile, paralel olarak 2021 yılı için hazırlık yapma şansına sahip olacaklar. Her iki program üzerinde çalışacak kadar paraları var."

“Eğer bunu yaparsak (2020 projesine daha az kaynak aktarırsak), 2021 için neredeyse en iyi takımlarla aynı şartlarda hazırlanabiliriz. Bu bizim için çok iyi bir şans. Dolayısıyla şimdi önemli bir karar vermemiz gerekiyor. Ne de olsa Renault gibi bir ekip, 2021 hazırlıkları için gelecek yılı boşverip çalışmalarına son veremez."

"Göreceli olarak iyi bir performans seviyesinde olmamız gerekecek. "

Sonraki haber
Gasly: "Helmut Marko verdiği sözleri tutmadı"

Önceki haber

Gasly: "Helmut Marko verdiği sözleri tutmadı"

Sonraki haber

Ferrari: "Motorumuz yasal olmasaydı bu zaten hemen fark edilirdi"

Ferrari: "Motorumuz yasal olmasaydı bu zaten hemen fark edilirdi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Gasly: "Helmut Marko verdiği sözleri tutmadı"

1s
2
Formula 1

Leclerc, 2020 için sabırsızlanıyor

2s
3
Formula 1

Ferrari: "Motorumuz yasal olmasaydı bu zaten hemen fark edilirdi"

9dk
4
Formula 1

Aston Martin yeni yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını doğruladı

2s
5
Formula 1

Verstappen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"

Son Videolar

15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:37
Formula 1

15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

14 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:23
Formula 1

14 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

13 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:10
Formula 1

13 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

12 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:20
Formula 1

12 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Hamilton - Rossi araç takası 06:05
Formula 1

Hamilton - Rossi araç takası

Son Haberler

Ferrari: "Motorumuz yasal olmasaydı bu zaten hemen fark edilirdi"
F1

Ferrari: "Motorumuz yasal olmasaydı bu zaten hemen fark edilirdi"

Renault, 2021 için 2020'den ödün verebilir
F1

Renault, 2021 için 2020'den ödün verebilir

Gasly: "Helmut Marko verdiği sözleri tutmadı"
F1

Gasly: "Helmut Marko verdiği sözleri tutmadı"

Leclerc, 2020 için sabırsızlanıyor
F1

Leclerc, 2020 için sabırsızlanıyor

Aston Martin yeni yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını doğruladı
F1

Aston Martin yeni yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını doğruladı

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.