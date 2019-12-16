Renault, 2021 için 2020'den ödün verebilir

2021 yılında Formula 1 kuralları büyük oranda değişecek ve takımlar şimdiden 2021 araçları üzerinde çalışmaya başladılar.

Fakat büyük takımlar, daha büyük finansal kaynaklara sahip oldukları için hem 2020 hem de 2021 projesi üzerinde çalışabiliyorlar.

Küçük takımlar ise 2021 için daha az kaynağa sahip ve tam da bundan ötürü gelecek yılki aracın gelişimini daha erken bir noktada bırakabilirler.

Bu takımlardan birisi de Renault.

Alain Prost, bu konuda bir karar almaları gerektiğini söyledi.

"Bu yıl önemli bir adım atmayı başardık. Özellikle motor tarafında bunu yapmayı başardık, aerodinamik anlamda da bunu tekrarlayabiliriz."

“En iyi takımların aynı anda iki programı finanse etmek için paraları var. 2020 araçlarını normal hızda geliştirmeye devam devam etseler bile, paralel olarak 2021 yılı için hazırlık yapma şansına sahip olacaklar. Her iki program üzerinde çalışacak kadar paraları var."

“Eğer bunu yaparsak (2020 projesine daha az kaynak aktarırsak), 2021 için neredeyse en iyi takımlarla aynı şartlarda hazırlanabiliriz. Bu bizim için çok iyi bir şans. Dolayısıyla şimdi önemli bir karar vermemiz gerekiyor. Ne de olsa Renault gibi bir ekip, 2021 hazırlıkları için gelecek yılı boşverip çalışmalarına son veremez."

"Göreceli olarak iyi bir performans seviyesinde olmamız gerekecek. "