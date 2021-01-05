Renault: "2021 F1 aracındaki değişimler beklediğimizden fazla"

Koronavirüs pandemisinin getirdiği finansal zorluklar ışığında FIA ve F1 2020 araçlarının parçalarının büyük bir kısmını 2021’e taşıma kararı aldı.

Bu da geçtiğimiz seneki araçların temel ve büyük parçalarının dondurulması demek çünkü 2021 değişimleri sadece aero kısmını ilgilendiriyor ve yeni getirilen jeton sistemiyle ilerliyor.

Bu, değişiklik yapmak için imkanları azaltsa da Fry, büyük değişimler yapabilmek için takımların da incelediği birçok farklı alanın halen mevcut olduğunu söyledi.

Reanult’nun şasi teknik direktörü Fry, “Aracın büyük bir kısmı homologe olduğundan onları değiştiremeseniz de kullanmaya açık daha çok yer var aslında.”

“Tamamen yeni bir araç yapamazsınız ama kesinlikle yarısını yapabilirsiniz. Bu açıdan neyin mantıklı olacağı konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz ve yapabileceğimizin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

Fry bu sene aero konusunda büyük ilerlemeler kat eden Renault’nun 2021 boyunca buna devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Takımın yeni aracının odak noktasının ne olacağı sorulduğunda Fry, “Burun, şasi, motor ve vites kutusu dışında çoğunu gözden geçirmeyi düşünüyoruz. Herkesin de aynısını yapacağını düşünüyorum.”

“Araçtan istediğimiz aero felsefesi açısından gittiğimiz aero gelişim rotasının mantıklı olduğunu ve bu yolda devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Taban değişiyor ve bu aero akışını büyük ölçüde değiştirecek ama dediğim gibi, herkes için aynısı geçerli.”

“Sadece bununla başa çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Fakat temelinde zaten sahip olduğumuz felsefenin üstüne kurmaya çalışıyoruz. Kurallar içinde yapabileceğiniz aslında çok değişim var.” dedi.

Fry, yere basma gücünü azaltmak için gelen 2021 regülasyonlarıyla takımların yapması gereken işin baştan belirlendiğini söyledi.

Yeni kurallardaki en büyük değişim taban ölçülerinde, arka tekerleklerin önündeki taban kısmı büyük bir üçgen şeklinde tamamen kesilmiş durumda.

Yeni kurallar yere basma gücünü %10 oranında azaltmayı hedefliyor ve yeni tabanla yapılan ilk testlere göre bu değişikliklerin araç üstünde büyük bir etkisi mevcut.

Fry, “Taban değişikliği çok küçük bir değişim gibi görünse de aslında aracın arka kısmındaki aerodinamiyi çok büyük oranda değiştiriyor.”

“Bununla en iyi başa çıkabilen başarılı olabilecek ve bunun takım sıralamasını nasıl değiştirdiğini de göreceğiz.”

“McLaren’ın çoğu takımdan daha çok değişiklik yapabileceğini düşünüyorum çünkü güç ünitelerini değiştirdiler ve bu da homologasyon açısında aracın dışındaki birçok parçayı değiştirmelerine de olanak tanıyor.” dedi.