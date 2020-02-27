Renault, 2020'de üç büyük güncelleme planlıyor

2021 sezonuna yönelik hazırlıklar, Renault'nun planlarında öncelikli konumda yer alıyor ve bundan ötürü bu yılki R.S.20 aracına çok fazla güncelleme getirmeleri beklenmiyor.

Takımın ne zaman aracın gelişimini durdurup, kaynaklarını tamamen 2021'e ayıracağı bilinmiyor ancak Marcin Budkowski sadece üç şasi güncellemesi planladıklarını söyledi.

Budkowski bu üç yarışın Avustralya, Vietnam ve Hollanda olduğunu söyledi. Bu da ikinci yarıda güncelleme yapmayacakları ya da çok küçük parçalar getirecekleri anlamına geliyor olabilir.

Budkowski, "Testlerin ilk iki haftasındaki pist koşulları, sezon boyunca karşılaşacağımız koşullardan farklı olsa da, yeni aracın iyi bir performans gösterebilmesi adına sağlam bir temele sahip olduğumuza inanıyoruz."

"İyi bir konsepte sahibiz ve şimdi aracı adım adım aktif şekilde geliştirmeye devam edeceğiz."

"Melbourne'deki ilk yarışa büyük bir güncellememiz olacak. Vietnam ve Avrupa ayağının ilk yarışı Zandvoort için de ciddi güncellemeler hazırlanıyor." dedi.

Geçen yıl şasiden kaybeden Renault'nun bu yılki zayıf noktası motor olabilir. Auto Bild'e göre Renault, Mercedes, Honda ve Ferrari'den farklı olarak 2020 sezonuna geçen yılki motor temel alınarak başlıyor.

Renault'dan bir kaynak, "Sadece bu yüzden bile anında 0.3 saniye kaybediyorsunuz." dedi.

Bu, orta grubun önünde yer almak isteyen McLaren için de iyi bir haber değil. İngiliz ekip bu yıl son kez Renault motorunu kullanacak.

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