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Formula 1 / Son dakika

Renault, 2020'de motorda tek bir güncelleme planlıyor

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Renault, 2020'de motorda tek bir güncelleme planlıyor
23 Şub 2020 14:45

Renault'nun motor şefi Remi Taffin, 2020 yılında motora sadece bir güncelleme planladıklarını doğruladı.

Renault'nun, fabrika takımı olarak Formula 1'e girdiği günden beri, özellikle de son birkaç yıllık dönemde 2021'e odaklandığı biliniyor.

Şirket 2021 için mümkün olan en iyi şekilde hazırlanıyor ve bundan ötürü de hem 2021 motoru hem de 2021 şasisi üzerinde ciddi çaba gösteriyor.

Renault'nun bundan ötürü kaynaklarının büyük kısmını gelecek yıla aktarması bekleniyor ve motor güncellemeleri geçen yılki kadar büyük olmayacak.

Taffin hatta sadece bir güncelleme yapacaklarını doğruladı.

Taffin, “Bu, iki yıl önce tanıttığımız motor ailesinin son ürünü olacak.  Bu nedenle, 2019 yılında yaptığımız çalışmaların bir evrimi olacak."

"Yakında 2021 motorunun gelişimine odaklanmak istediğimiz için yıl boyunca güç ünitesinde çok fazla güncelleme olmayacak."

"Geçen sezon yaptığımız güncellemelerin çoğu, 2020 güç ünitesinin ilk versiyonuna uygulandı. Yani 2019'daki değişikliklerin çoğu, 2020'nin ilk versiyonu olacak."

"Ancak yıl boyunca, artan dayanıklılığın ön plana çıkacak ikinci bir versiyonu da olacak." dedi.

Renault, testlerde motor değişikliği yapmayan tek üretici olmuştu. Ama aynı zamanda en az tur atan üretici de oldular.

Fransız üretici gelecek yıl sadece fabrika takımına motor sağlayacak.

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