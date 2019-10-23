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Formula 1 / Son dakika

Renault, 2020 ve 2021 motorlarına odaklandı

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Renault, 2020 ve 2021 motorlarına odaklandı
Ekleyen:
, Editör
23 Eki 2019 15:05

Renault'nun motor şefi Remi Taffin, Fransız üreticinin artık 2020 ve 2021 motorlarının gelişimine odaklandığını söyledi.

Renault bu yıl motor tarafında önemli bir adım atmayı başardı ancak şasi tarafında McLaren ve fabrika takımı şimdiye kadar podyum savaşı veremediler.

Bununla birlikte motor şefi Remi Taffin, gösterdikleri gelişimden memnun olduklarını ve artık 2020 ile sonrasına odaklandıklarını söyledi.

"Sahip olduğumuz performans seviyesinden memnunuz, ancak burada duramayız."

"Gelecek yıl ve 2021 için çalışmak zorundayız."

"Aracımızın performansını bu seviyede tutmaktan memnunuz ve arıca sezona yaptığımız kötü başlangıçtan sonra dayanıklılığımızı arttırdığımız için mutluyuz."

"Geliştirebileceğimiz alanlar var ve bunu yapmayı hedefliyoruz."

"Son güncellemelerimizi Spa ve Monza'ya getirdik. Artık 2020 ve 2021 için hazırlanmaya ve hem performansı hem de dayanıklılığı yükseltmeye odaklandık."

İlerleyen yarışlarda ne gibi bir motor stratejisine sahip olacakları sorusuna ise, "Her iki sürücünün de Monza'dan bu yana kullandığı motorlar parça havuzunda duruyor. Kalan yarışlar için elimizde olanları kullanmamız gerekiyor. Cuma günü eski motorları, cumartesi ve pazar ise en yeni versiyon motorlara sahip olacağız." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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