Renault, 2020 sezonu boyunca motorunu güncellemeyecek

COVID-19 pandemisi sebebiyle iptal edilen ilk 10 yarış sonrasında F1 takımları, sezon boyunca bütçe kesintisi önlemlerini uygulayacaklarını açıkladılar ve buna, sezonun ilk yarışından sonra motor gelişimini dondurmak da dahil.

Honda, getirdiği güncellenmiş motorun Avusturya'daki açılış yarışında kullanılacağını açıklarken, Mercedes ise Avustralya'ya getirdiği motora dayanıklılık güncellemesi yaparak Avusturya'ya geldi.

Ancak ne Ferrari ne de Renault, Red Bull Ring'e güç ünitesi güncellemesi getirmedi, bu da her iki üreticinin birden sezon sonuna kadar motorlarını donduracağı anlamına geliyor.

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, kısalan sezon sebebiyle ortaya çıkan karışık finansal tablonun takımı bazı tavizler vermeye zorladığını söyledi, buna motor gelişimi de dahil.

"Bunun sonucunda inanılmaz sert olan bir krizi yönetmek için, değiştirdiğimiz ve taviz verdiğimiz şeyler oldu." diyen Abiteboul ekledi: "Ödül parasının büyük bir kısmının azaltılmasından bahsediyoruz. Aynı zamanda bize karşı sadık olan, ancak kendi işlerinde de zorluklar yaşayan pek çok sponsorla iletişim halindeyiz."

"Pek çok farklı karar verdik ve bu kararlardan bir tanesi de motor gelişimini durdurarak bir sonraki adımın ne olacağına odaklanmak. Bu adımı da daha sonrasında tartışma fırsatımız olacaktır. Bu da demek oluyor ki bu sene bizden motor güncellemesi beklemeyin."

Geçirdikleri zorlu 2019 sezonundan sonra markalar şampiyonasında beşinci sıraya gerileyen ve ilk üç takımdan uzaklaşan Fransız takımın yeni sezondaki hedefi tekrardan yukarıya çıkmak.

Abiteboul, takımın geçen sene operasyonel anlamda gösterdiği "zayıflıkların" 2019 sezonu öncesinde belirlendiğini, ancak kendilerini toparlama şansları konusunda umutlu olduklarını söyledi.

"Eğer 2018 yılına giderseniz evet, şampiyonada dördüncü sıradaydık, ancak üst sıra takımlarını yakalayacak seviyede gelişemeyeceğimiz gayet belliydi."

"McLaren'in doğru bir yolda olduğu gayet netti. Pek çok değişiklik yapmamız gerekti ve bu da Enstone'da bulunan teknik departmanda yönetici değişikliklerinin oluşmasına sebep oldu."

"Bence motor kısmı iyi bir gelişim gösterdi, bana göre motorumuz kendini belli ediyor. Şu anda aracımıza odaklanmamız lazım ve bu da, gelecek için aldığımız finansal kararın bir parçası olarak kendini belirledi."

"Baskı hissediyorum, ancak aynı zamanda bu sene için kendimize güveniyorum, ve tabii ki bir sonraki seneler için de."