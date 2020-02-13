Renault: “2020 performansı, tek başına Ricciardo’yu tutmaya yetmeyecek”

Fransız araç üreticisi, 2020 sezonu için ihtiyatlı ve takımlar şampiyonasında ilk dördü hedefliyor ve Ricciardo’ya önlerde savaşabilecek bir araç verebileceğini iddia etmiyor.

Avustralyalı sürücünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Red Bull, Mercedes ve Ferrari’de olası boş koltukların olması, Renault’nun Ricciardo’yu elinde tutmak için savaşması gerekebileceği anlamına geliyor.

Renault'nun yöneticisi Alain Prost, takımın 2020'deki performansının Ricciardo'yu takımda tutmak için yeterli olmayacağını kabul etmeleri gerektiğini düşünüyor. Bundan ötürü de sahip oldukları vizyonu, 2021'den önce ona en iyi şekilde aktarmaları gerekiyor.

Renault’nun Paris’teki lansmanında konuşan Prost, “Bu sene elbette gerçekleri söylemeliyiz.” “Bu sene için yüksek beklentilerimiz yok. Bu yüzden, işlerin ikinci yılda fazla iyiye gitmeyecek olması Daniel için üzücü.” “Sanırım bu sene, 2021’de neler yapabileceğimize dair daha fazla anlayışı olacak ve diğer takımlardan gelecek olan teklifler konusunda gerçekçi olacak.” “Buna kendisi karar verecek, ancak çok yakında konuşacağız. Her şey elimizde değil, bu kesin.” ifadelerini kullandı.

Ricciardo, 2021 seçenekleri hakkında henüz herhangi bir düşünceye sahip olmadığını, ancak Renault projesine olan inancını koruduğunu belirtti.

Ricciardo, “Renault ile bu yılın ötesinde herhangi bir anlaşmam yok, ancak önümüzdeki aylarda veya sene boyunca olabilecek ne varsa, bu işi Renault ile yapmaya %100 kararlıyım.”

“Başka bir yerde olduğum senaryoları henüz düşünmedim. Geçtiğimiz senenin biraz ‘bilinmeyenler senesi’ gibi olduğunu düşünüyorum, ancak bu sene her şeyi yerli yerine koyacağımızı düşünüyorum.”

“Sarı araçla bir yerlerde ‘shoey’ yapacağımıza inanıyorum. Buna inanıyorum. Yani evet, işlerin meyve vermesini sağlamak için her şeyi yapacağım.”

“Kişisel olarak ben de bunun çalışmasını istiyorum. Bu senenin başarılı geçmesini istiyorum. Yani ne olacağına bakmaksızın, başımı dik tutabilirim. Başarılı olmaya çalışıyoruz ve bu devam edecek.” şeklinde konuştu.

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, Ricciardo’yu takımda tutma şansının, takımın kış boyunca ne kadar gelişebileceği ile beraber erken şekilde belli olacağını düşünüyor.

Ricciardo’yu, kalmaya nasıl ikna edecekleri sorulduğunda Abiteboul, “Asıl zorluğun, belli nedenlerden ötürü zamanlama olduğunu düşünüyorum.”

“Onun geleceği hakkında hızlı karar vermek istiyorsunuz. Ancak takım olarak nasıl geliştiğimizi, birlikte nasıl çalıştığımızı ve neler yapabileceğimizi görmek için zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü dürüst olmak gerekirse, geçtiğimiz sene beklediğimiz sonuçları alamadık.”

“Umarım daha iyisini yapabiliriz. Ancak onun isteyeceğini düşündüğüm ilk şey, ona daha iyi bir araç sunmamız. Çünkü bunu bu sene yapamazsak, gelecek sene de yapamayabiliriz. Ve bunu tamamen anlıyorum.”

“Yani bunu kontrol etmenin ilk yolu, önümüzdeki birkaç haftada aracın gerçekten daha iyi olup olmadığını görmek ve kış boyunca belirlediğimiz önceliklerin başarılı şekilde ele alınıp alınmadığını görmek.” dedi.

Abiteboul, Renault’nun gelecekteki potansiyeli nedeniyle son yıllarda iyi sürücü kadrolarına sahip olduklarını, ancak bir noktada beklentileri karşılamaları gerektiğini söyledi.

“İyi sürücülere sahip olabildik, çünkü sürücüler Renault’nun güçlü bir takım olacağına inanıyorlardı. Ancak bu bir noktada duracak. Bir noktada, insanların iyi bir takım olmamızı beklemelerinden daha fazlasına ihtiyacımız var. Ayrıca şu anda sahip olduğumuz kadroları korumak için iyi bir takım olmalıyız.”