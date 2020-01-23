Renault, 2021 hedefleri için 2020'den vazgeçmeyecek

Fransız otomobil üreticisi, 2020 sonrası getirilecek olan yeni kuralları, iyi bir adım atmak ve ilk üç takımla mücadele etmeye başlamak için büyük bir fırsat olarak gördüğünü her zaman ortaya koydu.

Takım 2021 aracı üzerinde çalışıyor olsa da, geçen yılki hayal kırıklığından sonra 2020 aracında iyi şeyler yapmak zorunda olduğunun farkında.

Motorsport.com'a konuşan Renault F1'in yöneticisi Cyril Abiteboul, bu yıl farklı bir zihniyette olup olmadıkları sorusuna, "Doğrusu, hayır. İletişim veya beklenti açısından bakarsak, işler muhtemelen biraz farklı olacak. Ama bence normal bir kış."

"2021'le 2020'yi dengelememiz gerekiyor ve bu açıdan, öncesine kıyasla biraz daha zorlayıcı bir kış olacak."

"Griddeki herkes bu zorlukla karşı karşıya olacak, ama sanırım hiçbir takım 2021 için bizimle aynı beklentiye sahip değil, çünkü tüm stratejilerimiz bunun üzerine kurulu. Ama kurallar da bize büyük fayda sağlıyor, bu yüzden bu şekilde olması gerekiyor."

"Ama 2021'in 2020 için bir bahane olmasını ve 2020'de kötü bir yıl geçirmeyi istemiyorum. 2020'de, 2019'da yapılan tüm değişikliklerden faydalanmalıyız."

"Sadece 2021'de değil, 2020 için de olumlu bir etkisi olmalı. Görmek istediğim şey bu." yanıtını verdi.

Renault, 2020 Formula aracını 12 Şubat'ta Paris'te tanıtacak.