Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
09 Mar
-
15 Mar
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
261 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Renault, 2020 F1 renk düzenini tanıttı, yeni ana sponsorunu açıkladı!

paylaşım
yorumlar
Renault, 2020 F1 renk düzenini tanıttı, yeni ana sponsorunu açıkladı!
Ekleyen:
, Editör
11 Mar 2020 06:11

Renault, 2020 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği renk düzenini bugün yaptığı çevrimiçi lansmanla tanıttı.

Motorsport.com, haftalar önce Renault'nun yeni bir sponsorla görüştüğünü ve bu yüzden yeni renk düzenini tanıtma konusunda aceleci davranmadığını öğrenmişti.

Fransız üretici kış testlerine, yeni sezonda kullanacağı renk düzeniyle katılmak yerine siyah bir tasarımla katılmıştı.

Bugün çevrimiçi lansman yapan Fransız üretici, 2020 renk düzenini tanıttı ve tasarım büyük ölçüde geçen yılki araca benziyor. En büyük fark arka kanadın sarı renkten siyaha dönüşmesi oldu.

Renault aynı zamanda DP World ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı ve bu kapsamda hem ön hem de arka kanatta şirket logoları yer alacak.

Böylelikle tüm takımlar 2020 yılında yarışacakları renk düzenini tanıtmış oldular.

Renault bu yıl Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon kadrosuyla yarışacak.

Slider
Liste

Renault F1 Team R.S.20 renk düzeni

Renault F1 Team R.S.20 renk düzeni
1/3

Fotoğraf: Renault

Renault F1 Team R.S.20 renk düzeni

Renault F1 Team R.S.20 renk düzeni
2/3

Fotoğraf: Renault

Renault F1 Team R.S.20 renk düzeni

Renault F1 Team R.S.20 renk düzeni
3/3

Fotoğraf: Renault

Sonraki haber
Verstappen: "FIA herkese eşit davranmalı"

Önceki haber

Verstappen: "FIA herkese eşit davranmalı"

Sonraki haber

Birden fazla takım personeli, Coronavirüs testinden geçirildi!

Birden fazla takım personeli, Coronavirüs testinden geçirildi!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

9 Mar - 15 Mar
Immagini Başlangıç:
1 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Immagini
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
06:00
00:00
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Renault, 2020 F1 renk düzenini tanıttı, yeni ana sponsorunu açıkladı!

1s
2
Formula 1

Leclerc, daha iyi start için direksiyonda değişiklik yaptırdı

3
Formula 1

Red Bull, DAS'ı kullanması halinde Mercedes'i protesto edecek!

4
Formula 1

Mercedes, motor sorunları için gerekli önlemleri almış

5
Formula 1

Birden fazla takım personeli, Coronavirüs testinden geçirildi!

42dk

Son Videolar

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı 01:34
Formula 1

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor 01:05
Formula 1

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı? 04:33
Formula 1

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı?

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış 01:10
Formula 1

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur 01:31
Formula 1

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur

Son Haberler

Leclerc: "Melbourne'de galibiyet Ferrari için 'zor' görünüyor"
F1

Leclerc: "Melbourne'de galibiyet Ferrari için 'zor' görünüyor"

Birden fazla takım personeli, Coronavirüs testinden geçirildi!
F1

Birden fazla takım personeli, Coronavirüs testinden geçirildi!

Renault, 2020 F1 renk düzenini tanıttı, yeni ana sponsorunu açıkladı!
F1

Renault, 2020 F1 renk düzenini tanıttı, yeni ana sponsorunu açıkladı!

Verstappen: "FIA herkese eşit davranmalı"
F1

Verstappen: "FIA herkese eşit davranmalı"

Hollanda, F1 yarışının yapılacağından emin
F1

Hollanda, F1 yarışının yapılacağından emin

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.