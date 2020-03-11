Renault, 2020 F1 renk düzenini tanıttı, yeni ana sponsorunu açıkladı!

Motorsport.com, haftalar önce Renault'nun yeni bir sponsorla görüştüğünü ve bu yüzden yeni renk düzenini tanıtma konusunda aceleci davranmadığını öğrenmişti.

Fransız üretici kış testlerine, yeni sezonda kullanacağı renk düzeniyle katılmak yerine siyah bir tasarımla katılmıştı.

Bugün çevrimiçi lansman yapan Fransız üretici, 2020 renk düzenini tanıttı ve tasarım büyük ölçüde geçen yılki araca benziyor. En büyük fark arka kanadın sarı renkten siyaha dönüşmesi oldu.

Renault aynı zamanda DP World ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı ve bu kapsamda hem ön hem de arka kanatta şirket logoları yer alacak.

Böylelikle tüm takımlar 2020 yılında yarışacakları renk düzenini tanıtmış oldular.

Renault bu yıl Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon kadrosuyla yarışacak.