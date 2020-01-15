Renault, 2020 F1 lansman tarihini açıkladı

Renault F1 2020 sezonunda mücadele edeceği yeni aracın tanıtım tarihini bugün açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre yeni araç 12 Şubat Çarşamba günü yapılacak lansmanla tanıtılacak.

Renault, geçen sezon öndeki üç takımı yakalamayı hedeflemişti ancak beklenen adım atılamadı ve McLaren'ın da gerisinde kaldılar.

Takım bu yıl Nico Hulkenberg'in yerine Esteban Ocon'u getirdi ve diğer koltukta da Daniel Ricciardo olacak.

Bu açıklamayla birlikte şimdiye kadar 10 takımdan dördü lansman tarihini açıklamış oldu.

Ferrari şu anda 11 Şubat'ta yapacağı lansmanla, yeni aracını ilk tanıtacak takım olmaya devam ediyor. 13 Şubat'ta McLaren ve 14 Şubat'ta Alpha Tauri yeni aracını tanıtacak.

Söylentilere göre Red Bull 13 Şubat ve Haas 19 Şubat'ta lansman yapacak.

İlk sezon öncesi testleri 19 Şubat'ta başlıyor ve 21 Şubat'ta bitiyor. İkinci test ise 26-28 Şubat'ta yapılacak.

Doğrulanmış F1 lansman tarihleri: