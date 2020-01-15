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Formula 1 / Son dakika

Renault, 2020 F1 lansman tarihini açıkladı

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Renault, 2020 F1 lansman tarihini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Oca 2020 11:40

Renault, 2020 Formula 1 aracını 12 Şubat'ta tanıtacağını açıkladı.

Renault F1 2020 sezonunda mücadele edeceği yeni aracın tanıtım tarihini bugün açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre yeni araç 12 Şubat Çarşamba günü yapılacak lansmanla tanıtılacak.

Renault, geçen sezon öndeki üç takımı yakalamayı hedeflemişti ancak beklenen adım atılamadı ve McLaren'ın da gerisinde kaldılar.

Takım bu yıl Nico Hulkenberg'in yerine Esteban Ocon'u getirdi ve diğer koltukta da Daniel Ricciardo olacak.

Bu açıklamayla birlikte şimdiye kadar 10 takımdan dördü lansman tarihini açıklamış oldu.

Ferrari şu anda 11 Şubat'ta yapacağı lansmanla, yeni aracını ilk tanıtacak takım olmaya devam ediyor. 13 Şubat'ta McLaren ve 14 Şubat'ta Alpha Tauri yeni aracını tanıtacak.

Söylentilere göre Red Bull 13 Şubat ve Haas 19 Şubat'ta lansman yapacak.

İlk sezon öncesi testleri 19 Şubat'ta başlıyor ve 21 Şubat'ta bitiyor. İkinci test ise 26-28 Şubat'ta yapılacak.

Doğrulanmış F1 lansman tarihleri:

11 Şubat 2020 Salı Italy Scuderia Ferrari
12 Şubat 2020 Çarşamba France Renault F1
13 Şubat 2020 Perşembe United Kingdom McLaren
14 Şubat 2020 Cuma Italy Alpha Tauri

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al , Esteban Ocon
Takımlar Renault F1 Team
Editör Basile Davoine

Yarış merkezi

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