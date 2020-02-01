Renault, 2020 F1 aracını çalıştırdı!

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
270 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
298 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Renault, 2020 F1 aracını çalıştırdı!

paylaşım
yorumlar
Renault, 2020 F1 aracını çalıştırdı!
Ekleyen:
, Editör
1 Şub 2020 06:05

Renault, 2020 Formula 1 aracını çalıştıran dördüncü takım haline geldi.

Renault daha önce belirtildiği üzere 2020 Formula 1 aracını 31 Ocak'ta Enstone'da çalıştırdı.

Sabah 09:26 civarında yeni aracı ilk kez ateşleyen Fransız üretici, başarılı bir denemenin ardından o anları Twitter hesabı üzerinden yayınladı.

Renault böylelikle 2020 aracını çalıştıran dördüncü takım haline geldi.

Daha önce Mercedes, McLaren ve Ferrari 2020 aracını çalıştırmıştı.

Fransız üretici, yeni sezonda kullanacağı aracı, 12 Şubat'ta Paris'te yapacağı lansmanla tanıtacak.

 
Sonraki haber
Video: Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Önceki haber

Video: Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Sonraki haber

Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"

Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"

15dk
2
Formula 1

Resmi: Stroll, Aston Martin'den hisse aldı, Racing Point'in adı değişiyor!

3
GENEL

2020 Ulusal Yarış Takvimi Açıklandı

4
Formula 1

Red Bull, Ferrari'yi protesto etmeye hazır

5
Formula 1

"Renault, büyük bir sponsorluk anlaşması imzalayacak"

Son Videolar

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:36
Formula 1

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:17
Formula 1

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

Alonso: 07:26
Formula 1

Alonso: "Hamilton'ın zayıf yönleri var'' - 29 Ocak Çarşamba F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:53
Formula 1

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:34
Formula 1

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"
F1

Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"

Renault, 2020 F1 aracını çalıştırdı!
F1

Renault, 2020 F1 aracını çalıştırdı!

Video: Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri
F1

Video: Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Pirelli, prototip lastikleri yarış hafta sonunda test etmeyecek
F1

Pirelli, prototip lastikleri yarış hafta sonunda test etmeyecek

Ricciardo'nun eksikliğini hisseden Marko: "Onunla ikinci olurduk"
F1

Ricciardo'nun eksikliğini hisseden Marko: "Onunla ikinci olurduk"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.