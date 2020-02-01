Renault, 2020 F1 aracını çalıştırdı!

Renault daha önce belirtildiği üzere 2020 Formula 1 aracını 31 Ocak'ta Enstone'da çalıştırdı.

Sabah 09:26 civarında yeni aracı ilk kez ateşleyen Fransız üretici, başarılı bir denemenin ardından o anları Twitter hesabı üzerinden yayınladı.

Renault böylelikle 2020 aracını çalıştıran dördüncü takım haline geldi.

Daha önce Mercedes, McLaren ve Ferrari 2020 aracını çalıştırmıştı.

Fransız üretici, yeni sezonda kullanacağı aracı, 12 Şubat'ta Paris'te yapacağı lansmanla tanıtacak.