Renault, 2020 F1 aracını çalıştırdı!
paylaşım
yorumlar
Renault, 2020 Formula 1 aracını çalıştıran dördüncü takım haline geldi.
Renault daha önce belirtildiği üzere 2020 Formula 1 aracını 31 Ocak'ta Enstone'da çalıştırdı.
Sabah 09:26 civarında yeni aracı ilk kez ateşleyen Fransız üretici, başarılı bir denemenin ardından o anları Twitter hesabı üzerinden yayınladı.
Renault böylelikle 2020 aracını çalıştıran dördüncü takım haline geldi.
Daha önce Mercedes, McLaren ve Ferrari 2020 aracını çalıştırmıştı.
Fransız üretici, yeni sezonda kullanacağı aracı, 12 Şubat'ta Paris'te yapacağı lansmanla tanıtacak.
Sonraki haber
Önceki haber
Video: Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri
Sonraki haber
Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Renault, 2020 F1 aracını çalıştırdı!
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
Slayt Şov