Renault, 2020 F1 aracı R.S.20'yi tanıtırmış gibi yaptı!

Renault, 2020 aracının tanıtımı için herhangi bir lansman töreni düzenlemeyeceğini, Twitter hesabı üzerinden paylaşımlar yapacağını duyurmuştu. Bugün 16:00 itibariyle takım yeni araca dair görüntüleri paylaşmaya başladı.

Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon ikilisiyle yarışacak olan ekip, lansmanda aracı fiziki olarak tanıtmadı, bunun yerine bilgisayar çizimlerine dair görüntüleri paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde aracın tüm hatları gösterilmedi ve aracın renk düzeni kullanılmadı. Yayınlanan görüntülerden söylenebilecek tek şey, aracın geçen sene olduğu gibi yüksek sidepod yapısını kullandığı diyebiliriz. Bunun yanında şasinin ucunda iki yanda kanatçıklar yer alıyor.

Fabrika takımı olarak yükseliş ivmesi yakalayan Renault, 2018'de şampiyonayı 4. sırada tamamlamasının ardından 2019'da ön grupla farkı kapatmayı umuyordu ancak bunu başaramadı. Aerodinamik açıdan bekleneni veremeyen ekip, 2019'da müşteri motoru verdiği McLaren'a geçilmekten kurtulamamıştı.