Renault, 2020 aracında beyaz renk mi kullanacak?

Renault, Formula 1'e girdiği günden bu yana, tarihsel olarak Renault'nun klasik rengi olan sarı rengi kullanıyor.

Takım 2016 aracında büyük çoğunlukla sarı renge ağırlık verirken, 2017'de siyah kısımları arttırmış ve son iki yılda ise büyük oranda siyah-sarıdan oluşan bir renk düzeni kullanmıştı.

Yeni aracını 14 Şubat'ta tanıtacak olan Renault, bunun öncesinde Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo ikilisiyle bir fotoğraf çekimi yaptı.

Twitter hesabı üzerinden o anlar yayınlanırken, kıyafetlerdeki beyazlıklar gözlerden kaçmadı.

Bunun üzerine yeni araçta beyaz rengin de kullanılacağı iddiaları ortaya çıktı.

Şimdilik bunun gerçek olup olmadığı bilinmiyor ancak son dönemde Fransız ekibin, büyük bir sponsorla anlaştığı söyleniyor. Bu rengin de yeni firmayla ilgisi olabilir.