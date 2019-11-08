"Renault, 2019 sonunda F1'den çekilmeyi görüştü"
Renault'nun F1 ve Liberty Media ile 2019 sonunda Formula 1'den çekilmeyi görüştüğü iddia edildi.
Ekim ayında Renault’da sürpriz bir görev değişimi yaşanmıştı. Fransız üretici, Ekim ayında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında CEO Thierry Bollore’nin derhal görevinden alınmasına ve yerine şirketin finans direktörü Clotilde Delbos’un geçirilmesine karar vermişti.
Auto Bild'e göre Delbos, şirketin maliyetlerini azaltabilmek adına Renault F1 programını sonlandırmayı gözden geçiriyor.
İddiaya göre bu ayrılık sezon sonunda gerçekleşebilir. Fransız hükumetinin Renault'da yaklaşık %15'lik hissesi bulunuyor ve Delbos, Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteğiyle bu göreve geldi.
F1 programı, Delbos'un başa geçmesinin ardından tehlikeye girdi çünkü kendisinin F1 programının varlığına karşı olduğu biliniyor.
Auto Bild'e göre Amerika GP hafta sonunda Renault, FIA ve Liberty Media ile 2019 sonunda F1 programını kısıtlamayı veya F1'den ayrılmak gibi senaryoları tartıştı.
Eğer bu ihtimal gerçeğe dönüşürse, 2020'de Renault pilotları Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo bir anda koltuksuz kalacak.
Tüm bunlar şimdilik iddiadan ibaret olsa da, Enstone merkezli ekibin Dmitry Mazepin tarafından satın alınabileceği iddiaları da bulunuyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
"Renault, 2019 sonunda F1'den çekilmeyi görüştü"
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