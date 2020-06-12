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Formula 1 / Son dakika

Renault, 2018 aracıyla Red Bull Ring'de test yapacak

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Renault, 2018 aracıyla Red Bull Ring'de test yapacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Haz 2020 15:00

Renault, önümüzdeki ay Avusturya'da yapılacak olan ilk yarışa hazırlanabilmek amacıyla, 2018 Formula 1 aracıyla Red Bull Ring'de özel bir test yapacak.

Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon, 16 ve 17 Haziran'da gerçekleşecek olan testte birer gün sürüş yapacaklar. Ricciardo, testin ilk gününde piste çıkarken, testin ikinci gününde Ocon piste çıkacak.

RS18 aracını kullanma kararı, Fransız üreticinin sınırsız sayıda sürüş yapabileceği anlamına geliyor.

Mercedes hafta başında F1 sezonunu yeniden başlatılması planının bir parçası olarak Silverstone'da 2018 aracıyla piste çıkmıştı.

Renault’nun Red Bull Ring'de sürüş yapma kararı ilginç olacak çünkü takıma ve sürücülere, ilk iki yarışın yapılacağı bu pistte ekstra vakit geçirme imkanı verilmiş olacak. Formula 1 yarışı da bu testten iki hafta sonra gerçekleşecek.

Ancak Motorsport.com, Fransız ekibin diğer yerlerde test yapamadığı ya da çeşitli karantina kurallarının olmasından ötürü böyle bir karar almak zorunda kaldığın öğrendi.

Hem İngiltere hem de Fransa'da çalışanlara sahip olan Renault'nun 14 günlük zorunlu karantina süreci nedeniyle bu iki ülkede test yapamadığı anlaşılıyor.

Silverstone veya Paul Ricard testleri daha anlamlı olabilirdi ancak şasi veya motor personelinin 14 gün boyunca karantinada kalması gerekecekti.

Renault, Avusturya'da test yapmanın kolay olmadığını doğruladı ve bunu mümkün kılan herekse teşekkür etti.

Renault'nun Fransa'da bulunan motor personelinin İngiltere'ye seyahat edememesi nedeniyle McLaren'ın 2018 aracıyla sürüş yapamadığı anlaşılıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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