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Formula 1 / Son dakika

Renault, 15 milyon sterlinlik yatırımdan yararlanamamış

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Renault, 15 milyon sterlinlik yatırımdan yararlanamamış
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
25 Oca 2020 12:12

Renault, Formula 1 takımına yaptığı 15 milyon sterlinlik yatırımdan en iyi şekilde yararlanamamalarının, teknik anlamda daha iyi hale gelmelerine yardımcı olduğunu açıkladı.

Fransız üretici, 2019’da zorlu zamanlar geçirdi ve ev yarışı olan Paul Ricard’a getirdiği güncellemeyle beraber umduğu adımları atamadı.

Bu, organizasyonun büyük oranda gözden geçirilmesine neden oldu ve takım, bazı yeniden yapılanmalara ihtiyaç duyulduğu sonucuna vardı. Bazı çalışanlar yer değiştirirken, eski McLaren mühendisi Pat Fry üst düzey bir rolde takıma katıldı.

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, geçen seneden çıkarttıkları en önemli derslerden birinin, teknik anlamda daha güçlü bir yöne ihtiyaçları olduğunu anlamaları olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Abiteboul, “Takımın teknik liderliğinde, kaynakları bir araya getirmede bir şeyler eksik gibi görünüyor.”

“Rakamlar hakkında konuşuyoruz ve Enstone’da 750 kadar kişi çalışıyor. Bu çok fazla ve birçok yatırım yaptık: 15 milyon sterlinlik bir yatırım.”

“Ancak bilirsiniz, bütün bunların bir güç tarafından yönlendirilmesi gerek. Ve teknik liderlik anlamında biraz zayıf olduğumuzu hissettik. Bundan dolayı da Pat’i takıma kattık.”

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“Geçen sezonun ilk yarısında bence iyi bir araca sahiptik. Ancak bunu pek gösteremedik, çünkü rakiplerimize karşı teorik rekabetçiliğimiz göz önüne alındığında iyi sonuçlar ve puanlar alamadık.”

“Bunun farklı tipte sebepleri vardı: dayanıklılık, motor, pist operasyonu, pit stop ve biraz da strateji.”

“Biraz da sürücüler, özellikle de Daniel’in araca alışması. Bu ne yazık ki, iyi olduğumuz yerlerde bazı puanlara mal oldu.”

“Aracı bir sonraki seviyeye çıkartmayı beklerken, güncellemeler işe yaramadı. Böylece, genel felsefe anlamında yapılan seçimler dikkate alındığında, aracın gelişimi için bir çeşit sınır olduğunu keşfettik.”

“Sezonun ikinci yarısının hikayesi de buydu. Daha zorluydu ve diğer takımlar bizden daha çok gelişti. Ek olarak McLaren, motorda kaydettiğimiz gelişimden faydalandı.”

“Sezon başında asıl önemli olan, aracın teorik performansı değil, yarışlardan alabildiğiniz puanları almak.”

“Yani tam hız değil, dayanıklı olabilecek sağlam bir pakete sahip olmak ve aracın sunduklarını sonuca çevirebilecek sürücülere sahip olmak daha önemli.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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