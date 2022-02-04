Reform sürecini onaylayan FIA, CEO arayışını başlattı

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60 yaşındaki Sulayem, FIA başkanı olarak seçilmeden önce bir reform sözü vermiş, FIA'nın tam mali denetiminin sağlanmasının yanı sıra, yeni bir yönetim sürecine sahip olma niyetini dile getirmişti.

Bir CEO'nun göreve getirilmesi de, sahip olduğu yol haritası için kilit unsurlardan birisi olacak.

Ben Sulayem'in ortaya koyduğu planlar, seçilmesinin ardından geçtiğimiz aralık ayında FIA'nın düzenlediği olağan toplantıda ve perşembe günü Dünya Motor Sporları Konseyi'nin de katıldığı özel toplantıda tartışıldı.

Bu kapsamda Ben Sulayem, Perşembe günkü toplantıda, üç çalışma grubu oluşturulması planını Dünya Konseyine sundu ve ardından bunu onayladı. Böylelikle de organizasyonu modernize etme sözünü yerine getirmiş oldu.

FIA, "Federasyonun operasyonel işlerini yönetmesi için bir CEO'nun ihtiyaç duyduğu temel niteliklileri belirlemede yönetim ekibine yardım etmek amacıyla" CEO işe alım çalışma grubu kurdu.

Kısacası bu çalışma grubu, temelde bir CEO hazırlamak için görevlendirildi. Bu grup daha sonra, FIA Dünya Konseyi ve Senato'ya sunulacak adayların kısa bir listesini hazırlayacak.

İkinci bir çalışma grubu ise yönetişime ayrılacak ve harici bir danışman seçecek.

Ayrıca, "FIA'nın yönetişim yapısıyla ilgili en önemli sorunları belirlemek, bu sorunlara çözüm bulma çalışmalarına öncelik vermek ve bunları ele almak adına yol haritaları geliştirmekten" sorumlu olacak.

Son olarak bir mali inceleme çalışma grubu kurulacak ve görevi kapsamında, üçüncü taraf denetim firması seçecek. Ayrıca "Değişikliğe ihtiyaç olup olmadığını belirlemek için de FIA'nın finansal uygulamalarıyla ilgili sorunları belirlemeye" çalışacak.

İlk iki çalışma grubuna FIA Senatosu Başkanı Carmelo Sanz de Barros, üçüncü gruba ise FIA başkan yardımcıları Robert Reid ve Tim Shearman önderlik edecek.

Ayrıca FIA Başkan Yardımcısı Fabiana Ecclestone, CEO arayışına yardımcı olmak üzere seçilenler arasında ve David Richards da yönetişim grubunda görev alacak.

Ben Sulayem, "Açıklık ve küresel çeşitlilik üzerine kurulu bir yönetişim yapısının oluşturulmasıyla FIA için yeni bir dönem başlamış oldu."

"Bu, stratejimizin temel yapı taşıdır ve değişiklikleri onaylayan Dünya Kurulu üyelerine içtenlikle teşekkür ediyorum."

"Daha etkin bir gözetim modeli tasarlanacak, paydaş öncelikleri uyumlu hale getirilecek ve FIA'nın sorumlu ve kârlı bir şekilde çalışması sağlanacak."

"Federasyonun yönetim organları ve idaresi, bu hedefe ulaşma ve FIA'yı motor sporları ve mobilitenin küresel sesi haline getirmek konusunda yakın bir işbirliği içerisinde olacak." dedi.