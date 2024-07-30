Red Bull, Liam Lawson'ı kaybedebilir!

Motorsport.com'un özel haberine göre Daniel Ricciardo, 2025 sezonunu VCARB'da tamamlayacak.



Bu karar ile, Red Bull ailesinin genç pilotu Liam Lawson'ın takımdaki geleceği için de kritik bir döneme girildi.



Geçtiğimiz haftalarda Soy Motor'un yayınladığı haberde Lawson'ın yeni sözleşmesi ile ilgili gelişmeler için eylül ayı işaret ediliyordu.



Bunun nedeni olarak da Liam Lawson'ın sözleşmesindeki bir madde öne çıkıyor.



Bu maddeye göre Red Bull, eylül ayına kadar Lawson ile sözleşme imzalama önceliğine sahip ancak bu tarihe kadar sözleşme imzalanmazsa, genç pilot herhangi bir takımla anlaşma özgürlüğüne sahip olacak.



Liam Lawson, şu anda hem Red Bull hem de VCARB'ın yedek pilotu olarak takımda yer alıyor.



Genç pilot, geçtiğimiz sezon sakatlığı bulunan Daniel Ricciardo'nun koltuğuna geçtiği dönemdeki performansıyla, 2025 sezonu için gridde bir koltuk bulmayı umuyordu fakat işler şu anda istediği gibi ilerlemiyor.



Konu ile ilgili Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, haziran ayında verdiği bir demeçte şunları söylemişti: "Yakında RB'ye genç bir pilot yerleştirmek zorunda kalacağız ve bu Liam Lawson olacak."



Diğer taraftan Red Bull takım patronu Christian Horner ise şunları söylemişti:

"Şu an kenarda bekleyen ve doğal olarak fırsat yakalamak isteyen Liam Lawson gibi yetenekli bir pilotumuz var.”

"Ama bu fırsatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında kararlaştırılmış veya öngörülmüş bir şey yok."



"Şu anda öncelik takımdaki mevcut pilotlarda bulunuyor."



"Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."



Tüm bunlarla birlikte Liam Lawson, şu anda hem Red Bull hem de VCARB'ın yedek pilotu olarak takımda yer alıyor ve genç pilotun takımdaki geleceği için karar süreci başlamış durumda.