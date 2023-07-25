Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

Son dönemde koltuğu sallantıda olan bir isim var: Sergio Perez. Ne ilginçtir ki Perez takıma katıldıktan sonra Red Bull performansını büyük oranda arttırdı ve bu yıl ikinci takımlar şampiyonluğuna doğru gidiyor. Perez 2021 yılında takıma katıldığında kendisinden beklenen şey Max Verstappen'e yakın olması ve takımın Mercedes'e karşı savaşta tek sürücüyle değil, iki sürücüyle yer almalarıydı. Geriye dönüp baktığımızda Red Bull bunu başardı mı? Evet başardı. Öyleyse Perez'in koltuğu neden sallantıda? Gelin biraz irdeleyelim.

Daniel Ricciardo ayrıldıktan sonra Red Bull ikinci pilot konusunda bir türlü dikiş tutturamadı. Pierre Gasly bekleneni veremedi, Alex Albon beklentileri karşılayamadı... Sonrasında sürpriz şekilde Perez gündeme geldi ve o an boşta olduğu için Red Bull'un tam olarak aradığı fırsattı. Perez, Racing Point/Force India'da yaptıklarıyla her zaman güvenilir bir pazar günü pilotu oldu. Cumartesi günleri bazen geride kaldığı oluyordu ancak pazar günleri hep mücadelenin içindeydi ve takımına önemli puanlar ya da başarılar getiriyordu. 2020 performansıyla kazanabileceğini de kanıtlamıştı. Yani Red Bull için o an bir daha bulunamayacak bir fırsattı.

Red Bull, tarihsel olarak genellikle tek pilota odaklanan bir takım oldu ve Perez takıma katılmayı kabul ettiğinde, Avusturyalı ekibin Max Verstappen'in evi olduğu herkes tarafından açıktı. Perez bir bakıma oraya şampiyon olma hedefiyle değil, Red Bull'u şampiyon yapma, Verstappen'i de formda tutma hedefiyle geldi. En azından Red Bull'un kafasında bu vardı. Evet, her pilot şampiyon olmak ister, Perez de şampiyon olacağına inanmasaydı bu gridde olmazdı muhtemelen. Ancak Verstappen'i yenmenin ne kadar zor olduğunu ilk andan itibaren biliyordu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Perez'in her geçen yıl performansını arttırdığını ve bu yılın başında bir sonraki seviyeye geçtiğini söylemek mümkün. Fakat son haftalarda durumlar yeniden karışmaya başladı ve artık Perez'in koltuğu -bazılarına göre- sallanıyor. Ancak bana sorarsanız Perez'in eksileri olduğu kadar artıları da var.

Öncelikle şunu bir kere kabul etmek gerekiyor, Verstappen ile yarışmak hiç kolay değil. Sürekli her seansta çok iyi olan, özellikle pazar günkü yarış yeteneklerini geliştirmiş bir Verstappen'le savaşmak çok ama çok zor. Üstelik Verstappen'in sürüş stili de zaman zaman agresifleşebiliyor. Bunun örneğini Avusturya'da görmüştük; Perez sıkıştırdı, Verstappen hemen cevabını verdi. Perez istikrarsızlıklar yaşasa da Verstappen'i çoğu zaman formda tutmaya, en iyisini yapmaya itiyor. Bu yılın başını hatırlayın, Perez kazandığında şampiyonluk konuşmaları yapılmaya başlandı. Tüm bunlar Verstappen'i daha iyi olmaya, daha fazla zorlamaya itti. Şimdi durum değişti, Verstappen belki de Perez sayesinde performansını daha da arttırdı. Geçmişte Ricciardo dışında hiçbir Red Bull pilotu bunu yapamadı. Öyleyse Red Bull neden Perez'i göndersin ki? Bu açıdan Perez'in bir artısı var. İkinci nokta, Perez'in artık Red Bull araçlarını biliyor olması. Yani artık sorun yaşamadan RB19'u sürebiliyor ve son yarışlar hariç, ki bunların bazılarında hata yapsa da çoğunda şanssızdı, Verstappen kazanmadığında kazanabiliyor. Red Bull'un Perez'i getirirken amacı bu değil miydi? Perez'in şampiyon olmasını beklemiyorlardı. Şampiyonada 1-2 olmak, takımlar şampiyonluğunu kazanmak istiyorlardı. Perez şu anda şampiyonluk için çekişmiyor ancak Red Bull'a değerli puanlar getiriyor.

Takım ondan -Verstappen sorun yaşamadığı takdirde- yarışlar kazanmasını da beklemiyor. Yapması gereken tek şey Verstappen'e yakın gitmek ve hafta sonları düzenli olarak podyuma çıkmak. Macaristan'da hatalar yapsa da, pazar günü yine podyumdaydı. Bir galibiyetle tüm tablo tekrar değişecek ve Perez'in ne kadar iyi bir pilot olduğu konuşulacak. Perez'in yıl içindeki performans düşüşleri ya da tutarsızlığının sebeplerinden biriside takımın tercih ettiği konsept, getirdiği güncellemeler olabilir. Bunu zaten geçen yıl kendisi de ifade etmişti. Sonuçta Verstappen takımda daha çok dinlenen taraf ve araç gelişiminde ya da seçilen konseptlerde daha fazla söz sahibi olabiliyor. Bunu diğer takımlar da kullanıyor. Örneğin bir güncelleme aracın arkadan kaymasını azaltabilir, bu bir sürücüye güven verirken, diğerinin aslında istemediği şey olabilir. Red Bull'un araçları da sezon içerisinde belli bir yöne doğru gidiyor, Perez de genellikle buna uyum sağlamak durumunda kalıyor. Dolayısıyla vakit alıyor.

Üçüncüsü ise Perez'in araç gelişiminde çok iyi bir pilot olması. Perez'in takıma gelmesinin ardından Red Bull'un performans anlamında büyük bir adım atması tesadüf olmamalı. Bunu zaten daha önce yarıştığı takımların ivmesinde de görebilirsiniz. Özellikle bu takımlar yarış temposu anlamında kuvvetli olan takımlardı. Günümüzde Red Bull RB19'un en güçlü yanı bu. Perez aynı zamanda lastik kullanımı konusunda çok iyi veriler, geri bildirimler verebiliyor. İnsanlar sadece performansa bakabilirler ancak işin araç gelişim tarafı da var ve Perez'in bu konuda çok iyi olması, Red Bull'un elini kuvvetlendiriyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Fakat F1 dünyasını bilirsiniz, sonuç gelmediği takdirde diğer konular ikinci planda kalır. Perez bu yıl tam olarak bunu yaşıyor. Sezon başında şampiyonluk için çekişeceği söylenirken, şimdi koltuğunu kaybedebileceği konuşuluyor. Meksikalı sürücünün olumsuz tarafları aslında son yarışlarda ortaya çıkmış durumda. Perez, Verstappen'e zaman zaman ayak uydursa da, bazen tuhaf şekilde geride kalabiliyor. Kendisinin pist seçtiği daha doğrusu bazı pistlerde çok iyi olduğu yorumu uzun süredir gündemde. Son 5-6 yarışlık süre zarfına bakıldığında Perez özellikle sıralama turlarında geride kaldı ve bu, grid yakınlaştığı için artık göze çok fazla batıyor. Eğer farklar daha da kapanırsa, o zaman Perez'in istikrarsızlığı takımın başını ağrıtabilir. Şu anda çok büyük bir problem yok çünkü Red Bull'un rakibi her yarış değişiyor. Oysa 2020 yılı gibi bir savaş olsa ve roller değişse, kovalayan taraf Mercedes olsa ve Red Bull her yarış onların nefesini ensesinde hissetse, o zaman işler değişebilir. Perez kaybettiği onca puana rağmen şu anda şampiyonada önde yer alıyor ancak farklar kapanırsa, o zaman eksikleri daha çok göze çarpacak ve söylentiler daha da artacak. Şimdilik Red Bull'un buna ihtiyacı yok çünkü Verstappen rahat şekilde lider, Perez şampiyonada ikinci, takımlar şampiyonasında da rahatlar. Öyleyse neden sürücü değişsinler?

Red Bull sadece farklar ciddi oranda kapılırsa ve Perez o noktada Verstappen'in çok gerisindeyse, Hollandalı pilot olmadığında Perez o boşluğu dolduramıyorsa, o zaman B planına yönelecektir. Fakat takım sağlam bir B planına sahip olmadan bu tür senaryoları pek düşünmeyebilir.

B planı deyince aklımıza hemen Daniel Ricciardo geliyor ancak Ricciardo'nun McLaren dönemi ortada. Evet, AlphaTauri'de kendisini yeniden bulabilir ancak Red Bull'a geçişi büyük riskler taşıyacak. Öncelikle Red Bull aracına uyum sağlaması gerekecek ve Red Bull aracının bu konuda en kolay olmadığı herkesçe biliniyor. İkinci nokta ise Verstappen ile olan rekabeti. Verstappen, Perez'le bile zaman zaman sorunlar yaşadı çünkü bu takımın lideri olduğunu hissediyor, Red Bull da ona öyle davranıyor. Burası Verstappen'in evi. Sezon başında Marko'nun Verstappen'i şampiyon yapmak istedikleri yönündeki açıklaması da bunu doğrular nitelikte. Ricciardo geldiği takdirde dengeler değişecek. Evet, çok hızlı iki pilota sahip olacaklar fakat takım içerisinde huzursuzluk olabilir eğer çok yakın yarışırlarsa temaslar bile olabilir. "Geçmişte sorun yaşamadılar ki?" dediğinizi duyar gibiyim. Fakat o zaman şampiyon olacak bir araçları yoktu. Üstelik 2018 Azerbaycan bugün bile hafızalarda. Aralarının çok iyi olması bazı şeyleri tolere edebilir ama her şeyi değil. Üstelik Marko'nun Verstappen'i şampiyon yapmak istedikleri yönünde vereceği bir açıklamayı Ricciardo nasıl karşılar söylemek güç. Yani Ricciardo takıma gelecekse, zihniyetin de değişmesi gerekecek.

Ricciardo - Tsunoda savaşına bağlı olarak belki Japon pilot koltuk için bir seçenek olabilir ancak bu yıl daha iyi olsa bile hâlâ istikrar eksikliği yaşayan ve hatalar yapmaya müsait birini takıma getirmek, halihazırda yakın olan gridde Red Bull'un isteyeceği son şey olacak.

Tüm bunlardan ötürü koltuk için en iyi aday hâlâ Perez. Çünkü istikrarsız olsa da, hâlâ Red Bull'un istediği şeyi yapıyor. Belki de istikrar eksikliği, Verstappen ile olası bir savaşın önüne geçtiği için, takımı çok da etkileyen bir durum olmayabilir. Sonuçta yakın bir savaşta her şey daha zor olabilirdi. Üstelik sahip olduğu taraftar kitlesiyle pazarlama anlamında Red Bull'un elini çok kuvvetlendiriyor Perez. Hal böyleyken Red Bull'un Perez'i göndermesi için sürekli hata yaparak şampiyonada gerilemesi, Verstappen'in diğer pilotlar karşısında tek kalması, karşı tarafta da Ricciardo'nun çok, çok iyi sonuçlar alması gerekiyor. Böyle bir şeyin bu yıl olma ihtimali düşük, fakat gelecek yıl olabilir. O zaman da Red Bull'un elinde Ricciardo dışında farklı alternatifler olacak.

F1'de imkansız diye bir şey yoktur fakat Perez'in sezon sonunda koltuğunu kaybetmesi için mucize gerekiyor!

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool