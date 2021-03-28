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Önceki / Bahreyn GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 / Bahreyn GP / Analiz

Red Bull'un yükselmesini sağlayan arka taraf düzenlemesi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matthew Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Red Bull'un 2021 Formula 1 Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Bahreyn GP öncesinde üstün performansla pole pozisyonunu alması, takımın geçen sene aerodinamik tarafta yaşadığı bazı anormalliklerin ortadan kaldırmayı başardığının bir işaretiydi.

Red Bull'un yükselmesini sağlayan arka taraf düzenlemesi

Geçen sene Max Verstappen ve Alex Albon birçok kez RB16'nın arka tarafının tahmin edilemez olmasından şikayet etmişlerdi. Bu sene RB16B'nin arka tarafı geçen seneki araca göre yere çok daha sağlam basıyor gibi görünüyor.

Red Bull, geçen sene RB16'nın performansının fabrikadaki verilerle uyuşmaması nedeniyle sezonun büyük bölümünü korelasyon sorunlarını anlama ve onları çözme üzerine geçirdi.

Takım özellikle sezonun ilk bölümünde bu konuda derinlere indi ve bunun sonucunda aracın ön tarafını yeniden tasarlamak zorunda kaldı.

O sorunları çözmeyi başaran takım, ardından bu seneki yeni kuralların aracın arka tarafını etkileyecek olması nedeniyle arka tarafa yoğunlaştı ve RB16B'nin arka tarafından maksimum performansı almak için gerekli düzenlemeleri yaptı.

Red Bull Racing RB16B arka süspansiyon kıyaslaması

Red Bull Racing RB16B arka süspansiyon kıyaslaması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Takımın arka tarafta yaptığı değişikliklerin ana amacı, aracın arka tarafındaki hava akımı geçişini iyileştirmekti. Bu kapsamda Red Bull, rakibi Mercedes'in geçen seneki arka süspansiyon tasarımına çalışarak kendi tasarımını hazırladı.

Takım, kendi tasarımını hazırlarken kendi yorumlarını da kattı. Yukarıdaki resimde sağ tarafta yeni tasarımı görüyorsunuz. Sarı ile gösterilen ve genelde V şeklinde olan arka süspansiyonun alt kolu, resimde gördüğünüz üzere tamamen farklı bir hale getirilirken, mavi ile gösterilen çekme kolu ön tarafa alınmış ve ortaya ilginç bir tasarım çıkmış.

Red Bull son senelerde aracın ön süspansiyon tasarımında geleneksel V şeklindeki tasarımlardan uzaklaşmıştı. RB16B'nin arka tarafında da benzer şekilde çok bağlantılı alt süspansiyon kolu kullanan takım, bir kez daha sınırları zorlamış oldu.

Bu kolların ayrılması, tasarımcıların parçaların yerleşimi konusunda daha spesifik çalışma yapmasını sağlıyor. Bu sayede süspansiyon kolları aerodinamik gereksinimlere göre daha verimli bir şekilde yerleştirilebiliyor.

2021 F1 kurallarının aracın arka tarafına büyük önem kazandırması nedeniyle Red Bull'un yaptığı değişiklikler kritik oldu.

Bu yüzden Red Bull, arka süspansiyonların alt kollarını mümkün olduğu kadar yükseltip en geriye konumlandırdı ve difüzör tavanı öncesinde arka taraftaki kola şişesi bölümü ile arka tekerlekler arasındaki kanalda daha fazla boşluk oluşturmuş oldu.

Red Bull Racing RB16B arka detay

Red Bull Racing RB16B arka detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, 2019'da aşağıdaki resimde solda yer alan çizimde ön süspansiyon sisteminin üst kolunda çoklu bağlantıyı kullanmaya başlamıştı. 

Takım 2020 ve 2021'de ön süspansiyonun üst kolunda geleneksel V şekline döndü ancak bunun yerine alt süspansiyon kollarında değişikliğe gitti ve çoklu bağlantıyı kullanmaya başladı.

Red Bull Racing RB15 front suspension

Red Bull Racing RB15 front suspension

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull Racing RB16 front suspension

Red Bull Racing RB16 front suspension

Photo by: Giorgio Piola

 

Bitmek bilmeyen araştırma...

Red Bull RB16B taban kanatçıkları

Red Bull RB16B taban kanatçıkları

Fotoğraf: Uncredited

Red Bull, sezon öncesi testlerde gösterdiği performansla şampiyonanın ilk yarışı öncesinde iyi durumda olduğunu kanıtlamıştı.

Buna rağmen takım, Bahreyn GP'ye gelirken elindekiyle yetinmedi ve tabanın arka tekerleğin önüne gelen bölümüne kırmızı ok ile gösterilen küçük kanatçığı ekledi.

Dikkat çekici bir şekilde kıvrımlara sahip olan bu kanatçığın hava akımının yönüne etkisinin olacağı açık. Bu kanatçığın oluşturacağı girdap, tabanın o bölümünde yer alan diğer kanatların oluşturacakları ile uyumlu bir şekilde çalışacaktır.

2021'de arka taraftaki bu tür kanatçıkların önemi, tabanın arka tarafının kırpılması ve kesiklerin yasaklanmasıyla daha da arttı.

Araç üzerindeki her bir kanatçığın ayrı görevi bulunuyor. Bu bölüme eklenen kanatçık, arka tekerlek bölgesinde difüzörün çalışma şekline zarar verecek olan türbülanslı havayı azaltmak, farklı yöne yönlendirmek için kullanılıyor.

Red Bull Racing RB16B rear suspension

Red Bull Racing RB16B rear suspension

Photo by: Giorgio Piola

Yukarıdaki çizim, Red Bull'un 2021 kurallarına göre tabanın üst kısmını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Tabanın kırpılmaya başladığı bölümden itibaren eklenen tüm kanatçıklar, hava akımını arka tekerlekten uzaklaştırmaya yardımcı olacak şekilde dışarıya doğru yönlendirilmiş durumda.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Takımlar Red Bull Racing
Editör Giorgi Piola

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